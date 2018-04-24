في أول تعليق رسمي سعودي على حادث اغتيال القيادي الحوثي البارز #صالح_الصماد، قال السفير السعودي في الولايات المتحدة، خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن القوات الجوية الملكية نجحت في استهداف القيادي الحوثي صالح الصماد، بعد توعده المملكة بعام من الصواريخ الباليستية.

ودون “خالد” وهو نجل العاهل السعودي وشقيق ولي العهد في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه: “تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمدالله من استهداف القيادي في الميليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح”

وتابع “وهو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع.”

تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمدالله من استهداف القيادي في المليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح، و هو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام اطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع.#مملكة_الحزم — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 24, 2018

إلا أن تصريحات الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي المقرب من الديوان الملكي،جاءت مخالفة للرواية الرسمية ومكذبة لتصريحات سفير المملكة بأمريكا.

حيث دون “عشقي” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”صالح الصماد لم يقتل في الغارة بل قتله الحوثيون”

وتابع موضحا:” فالغارة حدثت يوم الخميس والصماد ظهر في الفيديو على قناة المسيرة وروسيا اليوم وهويقوم بزيارة لمصنع السلاح في الحديدة يوم السبت فكيف يقتل الخميس ويزور المصنع بعد يومين”

واختتم “عشقي” تغريدته بوجهة نظره في الحادث قائلا:”لقد قتله الحوثي واراد ان يحمل التحالف دمه كي لاينشق الرزاميون عليه.”

صالح الصماد لم يقتل في الغارة بل قتله الحوثيون .

فالغارة حدثت يوم الخميس والصماد ظهر في الفيديو على قناة المسيرة وروسيا اليوم وهويقوم بزيارة لمصنع السلاح في الحديدةيوم السبت

فكيف يقتل الخميس ويزور المصنع بعد يومين

لقدقتله الحوثي واراد ان يحمل التحالف دمه كي لاينشق الرزاميون عليه. — د. أنور عشقي (@DrEshki) April 24, 2018

وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن، قد أعلن مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة، فيما نعى زعيم جماعة “أنصار الله”، عبد الملك الحوثي، “ببالغ الحزن والأسى” مقتل الصماد، متوعدا السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بالرد.

بدروه، دعا المتحدث الرسمي باسم “أنصار الله” محمد عبد السلام، الجميع للتحرك فيما أطلق عليه “مسيرة البنادق” في تهامة وفاء لرئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد ،فيما اعتبرت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مقتل الصماد، ضربة موجعة وقاسية للقوات الحوثية وانتصارا للقانون.