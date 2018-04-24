تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشاعر سعودي يتطاول فيه على سلطنة عمان ويتهمها بالوقوف بجانب الحوثيين في اليمن ضد السعودية، وذلك خلال فعالية رسمية برعاية وزارة الثقافة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الشاعر خلال تأديته عرضة جنوبية قائلا: “الدعم لزيود اليمن لا ييجي إلا من عمان.. واحنا ما عندنا علمنا الصديق من العميل”.

وأضاف قائلا:”والمنطقة فيها الفتن والحروب وشيء يخوف.. من ينصح السلطان قابوس يتغير بغير.. وإن ما عمر في صفنا لا يعود ضدنا”.

السعودية نحبها ونحترمها ونقدرها كدولة حملت خدمة المقدسات الإسلامية ..

لكن ماذا يمكن أن يسمى هذا يا سادة؟ نحن لن نتعامل مع هذا إلا من باب "واعرض عن الجاهلين" لأن هؤلاء تم شحنهم وتعبئة فراغاتهم التي نترفع عنها..

عُمان وأهل عُمان أشرف من كل هؤلاء ولن نقول إلا سلامًا يا أرض الحرمين. pic.twitter.com/6eCXX0TbN9 — السيف النقاد (@Alnnaqad) April 23, 2018

العرضة السعودية أثارت موجة غضب لدى المغردين العمانيين الذين تصدوا للدفاع عن سلطنتهم وسلطانها الحكيم قابوس بن سعيد، مطالبين حكومتهم بتفعيل الاتفاقية الأمنية مع دول الخليج والتصدي لمثل هؤلاء المسيئين، في حين رأى البعض بأن هذا الاستفزاز لا ينم الا عن الجهل والعقول التافهة التي تتحدث به.

أيا أمة ضحكت الأمم من جهلها…. أهذا استفزاز جديد بتوقيع جديد!؟ عقول تافهة لا تحتاج منا حتى للرد — بنت الأكرمين🇴🇲 (@lonley1994life) April 23, 2018

وهنا ايضا يا عزيزي التمس لهم العذر لأن مملكة البعران و ضبان الصحراء اليوم ليس لها سياده فهي تابع او إمارة ثامنه يديرها دحلان واعوانه .

لذلك لا عتب عليهم . — ابوعبدالله 🌹 قابوس 🌹 (@abo_ellail105) April 23, 2018

عقولا مجوفه لا تغرك المظاهر — فهد الخضوري (@fahadalkaduri) April 23, 2018

دعهم يخوضوا ويلعبوا وينهقوا ويبقبقوا #عُمان_السلام كانت ولا زالت أرض السلام والمحبة والاخاء.

ومن يحترم يحترم.

بدلا زالوا يعيشون ويتعايشون العنجهية وحب الذات . — Nazim Salih (@omani8080h2014) April 23, 2018

يا رجال هذا نهجهم وسبق وجمعوا حفنة من الفنانيين الوضيعين وتهجموا بالهجاء لي قطر وتقليلها وتقزيمها وتهديدها .. فهل ضر قطر بشي كلامهم او حركوا ساكناً !؟ ( لا يضر السحاب نباح الكلاب )

حيلة العاجز دائمأ في الهمز واللمز وتجدها دائماً عند رخاص النفوس.. — Abdulrahman (@Abd_ulrahman92) April 24, 2018

سؤال متى تستخدم حكومتنا الإتفاقية الأمنية الخليجية..؟!

مثل ما استخدمتها الدول المجاورة ضد مواطنين عمانيين عبروا عن وجهة نظرهم في حدود جروب واتس اب ..!

من أمن العقوبة أساء الأدب .. — مازن الهدابي (@MazenAlhddabi) April 23, 2018