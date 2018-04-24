تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشاعر سعودي يتطاول فيه على ويتهمها بالوقوف بجانب في ضد السعودية، وذلك خلال فعالية رسمية برعاية وزارة الثقافة.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الشاعر خلال تأديته عرضة جنوبية قائلا: “الدعم لزيود اليمن لا ييجي إلا من عمان.. واحنا ما عندنا علمنا الصديق من العميل”.

 

وأضاف قائلا:”والمنطقة فيها الفتن والحروب وشيء يخوف.. من ينصح يتغير بغير.. وإن ما عمر في صفنا لا يعود ضدنا”.

 

العرضة السعودية أثارت موجة غضب لدى المغردين العمانيين الذين تصدوا للدفاع عن سلطنتهم وسلطانها الحكيم قابوس بن سعيد، مطالبين حكومتهم بتفعيل الاتفاقية الأمنية مع دول الخليج والتصدي لمثل هؤلاء المسيئين، في حين رأى البعض بأن هذا الاستفزاز لا ينم الا عن الجهل والعقول التافهة التي تتحدث به.

 