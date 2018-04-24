تصدّر وسم ، موقع “تويتر”، في ، للمطالبة بمنع عرض مسلسل تلفزيوني في شهر رمضان، احتوى مشهداً لممثلين في سرير، ووصفه المعلقون بأنّه “مخلّ بالآداب”.

 

وظهر في المشهد الذي تداوله ناشطون، الممثل الكويتي عبدالله السيف، في السرير إلى جانب ممثلة، ما أثارَ موجةً من الاستياء الشديد وسط مطالباتٍ لوزير الإعلام محمد الجبري بتشديد الرقابة على الأعمال التلفزيونية وإيقاف الأعمال “الهابطة”.

 

واستغرب نشطاء كويتيون من الهدف وراء هذه المشاهد التي ستعرض في شهر رمضان الكريم.مؤكدين رفضهم الإساءة للشعب الكويتي من خلال هذه الاعمال التلفزيونية.

 

وشارك الإعلامي الكويتي ونجم مواقع التواصل شعيب راشد، في التعليق على اوسم المتصدّر بالقول: “الجماعة انتجوا المسلسلات وخلصوها وباعوها على القنوات، وانتو توكم ؟ لن يطوّر المُنتِج مستواه ما دمت تشاهده وتهتم به. هذا الهاش تاق أنت تكتب فيه لأنك تشاهدهم أو على أقل تقدير تهتم لأمرهم”.

 