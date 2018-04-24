تصدّر وسم #أوقفوا_مسلسلات_رمضان_الهابطة، موقع “تويتر”، في الكويت، للمطالبة بمنع عرض مسلسل تلفزيوني في شهر رمضان، احتوى مشهداً لممثلين في سرير، ووصفه المعلقون بأنّه “مخلّ بالآداب”.

وظهر في المشهد الذي تداوله ناشطون، الممثل الكويتي عبدالله السيف، في السرير إلى جانب ممثلة، ما أثارَ موجةً من الاستياء الشديد وسط مطالباتٍ لوزير الإعلام محمد الجبري بتشديد الرقابة على الأعمال التلفزيونية وإيقاف الأعمال “الهابطة”.

#اوقفوا_مسلسلات_رمضان_الهابطه

بالله وصلنا للانحطاط هذا ترا اللي يتابع مسلسلاتهم مراهقين شنو بيستفيدون من المقطع هذا خافو الله حتى الاتراك ماسوو سواتكم يااعلام اوقفو المهازل pic.twitter.com/wBpKSxPSb2 — حــــظي عجــــــاجه (@Swalef__alzeeen) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

واستغرب نشطاء كويتيون من الهدف وراء هذه المشاهد التي ستعرض في شهر رمضان الكريم.مؤكدين رفضهم الإساءة للشعب الكويتي من خلال هذه الاعمال التلفزيونية.

للأسف 90% من الممثلين الهابطين محسوبين على الفن الكويتي ،،، و الممثلين مو كويتيين !! والعرب يشوفون السيناريو و القصة ويعتقدون انه الواقع الكويتي او البيئة الكويتية #أوقفوا_مسلسلات_رمضان_الهابطة — المفتش العام (@Attorney_genera) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

على الشعب الكويتي كله المشاركه في هذا الهاشتاق عاجبكم تشويه صورة المجتمع الكويتي من قبل ناس هابطه ماهم كويتيين اصلاً ولا ينتمون لمجتمعنا وعاداته وتقاليده السمحه اوقفوا تشويه صورة ابناءنا وبناتنا لي متى الاسفاف هذا #اوقفوا_مسلسلات_رمضان_الهابطه — Khalid.saif (@khalidsaif76) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

وشارك الإعلامي الكويتي ونجم مواقع التواصل شعيب راشد، في التعليق على اوسم المتصدّر بالقول: “الجماعة انتجوا المسلسلات وخلصوها وباعوها على القنوات، وانتو توكم ؟ لن يطوّر المُنتِج مستواه ما دمت تشاهده وتهتم به. هذا الهاش تاق أنت تكتب فيه لأنك تشاهدهم أو على أقل تقدير تهتم لأمرهم”.

الجماعة انتجوا المسلسلات وخلصوها وباعوها على القنوات، وانتو توكم ؟ 🤷🏻‍♂️ لن يطوّر المُنتِج مستواه ما دمت تشاهده وتهتم به. هذا الهاش تاق أنت تكتب فيه لأنك تشاهدهم أو على أقل تقدير تهتم لأمرهم👇🏼 #اوقفوا_مسلسلات_رمضان_الهابطه — شعيب (@Sh3aib) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

#اوقفوا_مسلسلات_رمضان_الهابطه

المسلسلات لا تعكس حقيقية المجتمع الكويتي بل تشوهه

وفي اخر ١٠ سنوات او اكثر

المسلسلات اصبحت غير هادفة

وسامجة الى ابعد حد والممثلين اجانب وكلامهم مكسر ولا يمت للكويت بشئ . — المغردة الكويتية (@lawyer7707) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨

وزير الاعلام محمد الجبري نعلم مدى حبك لوطنك وغيرتك على دينك ولكن فساد الاعلام من تصوير بعض المشاهد الخادشة للحياء في المسلسلات بشهر رمضان تتطلب منك وقفه حازمه ونحن على ثقة بإتخاذك لقرارات تحترم هذا الشهر الفضيل وتحترم عادات وتقاليد المجتمع الكويتي#أوقفوا_مسلسلات_رمضان_الهابطة — مساعد عبدالرحمن العارضي (@MUSAED_ALARDHI) ٢٤ أبريل، ٢٠١٨