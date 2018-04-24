على غرار ما هو متبع في دول الاتحاد الأوروبي، كشفت صحيفة “العرب” القطرية عن استحداث نظام “فيزا شنغن” بين دولة قطر وسلطنة عمان لرعايا 33 دولة، تمكنهم من الحصول على تأشيرة سياحية مشتركة لدخول دولة قطر أولاً ومن ثم التوجه إلى سلطنة عُمان في حال رغبتهم.

ومنح هذه السمة، حسبما نصت عليه اتفاقية أبرمت بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان بهذا الشأن، حيث يخوّل صاحبها الإقامة بأحد هذين البلدين لنفس مدة السمة، شريطة عدم خروجه منهما، إذ يتطلب حينها أن يتقدم بطلبها مرة أخرى، وتمنح السمة لمدة (30) يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة.

ووفقا للاتفاقية، فقد وضعن عددا من الشروط، أبرزهايجب أن تكون جنسية طالب السمه من الـ 33 دولة المنصوص عليها بالاتفاقية، وتقديم استمارة طلب التأشيرة مستوفيًا جميع البيانات.

ومن ضمن الشروط أيضا، تقديم جواز سفر ساري المفعول لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر، بالإضافة إلى إرفاق صورتين شخصيتين لصاحب العلاقة.

وأوضحت الصحيفة أن من ضمن الشروط تقديم كشف حساب البنك لثلاثة أشهر على ألا يقل مستوى الرصيد عن (5000) خمسة آلاف ر.ق، ويستثنى من هذا الشرط المقتدرين ماليًا المعروفين لدى رئيس البعثة أو المسؤول القنصلي.

وبحسب الاتفاقية، فإن صلاحية هذه التأشيرة شهر واحد اعتبارًا من تاريخ إصدارها، وعلى حامل هذه التأشيرة دخول البلاد قبل انتهاء مدة صلاحيتها، حيث تكون مدة التأشيرة عند الدخول شهر واحد وقابلة للتمديد لمدة مماثلة.

وتضم الاتفاقية رعايا دول كوريا الجنوبية، فرنسا، ايطاليا، بريطانيا، المانيا، كندا، لوكسمبرغ، هولندا، الدنمارك، بلجيكا، سويسرا، النمسا، ايسلندا، البرتغال، ايرلندا، اليونان، فنلندا، اسبانيا السويد، استراليا، موناكو، نيوزيلندا، النرويج، الفاتيكان، سان مارينو، اليابان، اندوا، سنغافورة، بروناي، ماليزيا، هونج كونج، ليخنشتين، الولايات المتحدة.