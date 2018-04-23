تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الصباح يطمئن فيه الشعب الكويتي على صحته.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أكد الشيخ “نواف الأحمد” خلال زيارة وفد كويتي له في مقر إقامته بالولايات المتحدة بأن جميع الفحوصات إيجابية.

وتوجه الشيخ نواف الأحمد بكلمته للشعب الكويتي، موضحا أن ذلك من دعاء أهل الكويت داعيا الله أن يجزيهم الخير، معبرا عن امتنانه لأهل الكويت برجالها ونسائها.

فيديو / سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد يطمئن اهل #الكويت على صحته ونتائج فحوصاته الجيدة ويشكر الكويتيين على دعائهم pic.twitter.com/9CEON22WxO — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) April 23, 2018

وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قد أعلنت يوم 17 أبريل/نيسان الجاري عن توجه ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية “روتينية”.

وخضع الشيخ نواف (80 عاما) -وهو شقيق أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح- لجراحة بسيطة في الظهر في 2013 في ألمانيا، وأصبح الشيخ نواف وليا للعهد في 2006 بعد فترة قصيرة من تولي الشيخ صباح الحكم.

يشار إلى أن “كونا” قد قالت في أغسطس/آب الماضي إن ولي العهد خضع آنذاك لفحوص طبية ناجحة بالولايات المتحدة.