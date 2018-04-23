تداول ناشطون كويتيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر نشوب حريق هائل فجر الاثنين في بمنطقة “” التابعة لشركة ، حيث تقوم فرق الطوارئ في شركة الكويت والفرق المساندة لها بمقاومة الحريق.

 

وأصدرت شركة نفط الكويت بيانا رسميا أكدت فيه نشوب حريق بالقرب من منطقة التسرب النفطي بمنطقة المقوع، وأشارت إلى ان فرق الشركة المختصة إلى جانب رجال الإطفاء تعمل حالياً على إخماده.

 

وأكدت الشركة في بيانها الرسمي ان الحادث لم يتسبب بأي إصابات وأن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي.

 

من جانبه قال النائب فيصل الكندري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي :”نتابع حادثة حريق #المقوع التي نتمنى ان لا تسفر عنها خسائر بشرية مع ضرورة تحمل وزير النفط لمسؤولياته والكشف عن تفاصيل الحريق بكل شفافية مع محاسبة المتسببين”.