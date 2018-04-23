تادول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعيّ، مقطع فيديو، للفنانة المغربية الراحلة وئام الدحماني، سُجّل معها قبل فترةٍ قصيرةٍ من وفاتها، وتتحدث فيه عن مواجهتها ضغوطات في الحياة، مشيرةً إلى محاولتها الإنتحار بسبب تلك الضغوط.

ورحلت “الدحماني”، الأحد، جراء أزمة قلبية مفاجئة، داخل سيارتها بإمارة أبو ظبي، عن عمر يناهز 34 سنة.

وربط كثيرون بين حديث “الدحماني” عن الضغوطات التي تتعرض لها، وبين اصابتها بالأزمة القلبية التي قيل إنها سبب وفاتها، وما زاد الأمر التباساً أنها اعلنت قبل نحو اسبوع عبر حسابها الرسمي على “انستغرام” عن عرض شقتها في دبي للإيجار.

وكشفت مصادر أن هناك احتمالاً كبيراً، لخضوع جثة الفنانة “الدحماني”، لتشريح طبي، بغرض التأكد من سبب وفاتها.

وأفادت نفس المصادر، أن السلطات بإمارة أبو ظبي، أخبرت عائلة الراحلة، بضرورة خضوعها للتشريح، للتأكد من سبب الوفاة الحقيقي.بحسب ”اليوم24″

وخلفت وفاة الدحماني صدمة كبيرة داخل الوسط الفني.