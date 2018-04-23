بعد أن دعا إسرائيل وجيشها لإبادة سكان قطاع غزة وأن لا تبقي ولا تذر منهم أحدا، قدم الكاتب الكويتي المتصهين عبد الله الهدلق تهانيه لدول الاحتلال بالذكرى الـ70 لاغتصابها فلسطين، داعيا إياها لتحقيق السلام لتقف صفا مع أعداء إيران في مواجهتها.

وقال “الهدلق” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اهنيء المجتمع الإسرائيلي بعيد الاستقلال ورسالتي لهم ان السياسات الإيرانية هي نفس السياسات النازية التي استهدفت إبادة شعبكم فليس من الوفاء لمعاناة أجدادكم وحق دولتكم أن يكون موقفكم لا يتعدى المشاهدة في عدونا الفارسي الإيراني بل يجب تحقيق السلام ونكون صفا واحدا لمواجهة هذا الخطر الفارسي”.

اهنيء المجتمع الإسرائيلي بعيد الاستقلال ورسالتي لهم.ان السياسات الإيرانيةهي نفس السياسات النازيةالتي استهدفت إبادةشعبكم فليس من الوفاءلمعاناة أجدادكم وحق دولتكم أن يكون موقفكم لايتعدى المشاهدة في عدونا الفارسي الإيراني بل يجب تحقيق السلام ونكون صفا واحدا لمواجهةهذاالخطر الفارسي — Abdullah Alhadlaq (@hadlaq_kwt) April 22, 2018

وتأتي هذه التهنئة من قبل “الهدلق” بعد أيام من تقديم الباحث السعودي المقرب من الديوان الملكي عبد الحميد الحكيم تهنئة مماثلة لإسرائيل أكد فيها على إسرائيل حق تاريخي لليهود.

وقال”الحكيم” في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أهنيء المجتمع الإسرائيلي بعيد الاستقلال وأخاطب المجتمعات العربية بهذه المناسبة دولة (إسرائيل) حق تاريخي لليهود تؤكده الكتب السماوية وتاريخ المنطقة”.

وأضاف: “خلال 70 عاما أصبحت (إسرائيل) دولة من العالم الأول وأنتم لم تجنوا من إنكاركم لحقهم سوى الضعف وحروب مذهبية تدار من النظام الإيراني عدوكم الحقيقي”، على حد زعمه.

يسعدني ويشرفني ياصديقي العزيز إعادة تغريدتي واعتبره نيشان على صدري ودعم في مسيرة تحقيق السلام.@robsatloff — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 20, 2018

وكان الكاتب الصحفي الكويتي “المتصهين” عبد الله الهدلق قد شن هجوما عنيفا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داعيا إسرائيل للإنسحاب منه بسبب انتقاده إسرائيل لاستخدامها “القوة المفرطة” في مواجهة مسيرات العودة في قطاع غزة.

وقال “الهدلق” في مقال له نشره عبر حسابه بموقع “تويت شورت” بعنوان: “كلمة حق” ورصدته “وطن”:”أدعو إسرائيل إلى الإنسحاب مما يُسمى ( مجلس حقوق الإنسان ! ) التابع للأمم المتحدة بسبب كذبه وافتراءاته وتحيزه الواضح لإرهاب ( حماس ! ) في غزة فقد عرض ذلك المجلس المفتري تقريراً كاذباً يزعم فيه أن جيش الدفاع الإسرائيلي استخدم ما أسماه القوة المفرطة في قطاع غزة”.

وأضاف قائلا: “التقرير يشير إلى ممارسة جيش الدفاع الإسرائيلي لحقه المشروع في الدفاع عن النفس وحماية الأمن القومي لدولة إسرائيل والدفاع عن شعبها وسلامة أراضيها ضد الغوغائيين والإرهابيين والمخربين ( الفلسطينيين ! ) الذين حرضتهم ( حماس ! ) الإرهابية الموالية والمتحالفة مع إيران ، حرضتهم على العنف والإرهاب والتخريب والإفساد في الأرض”.

وتابع “الهدلق” معبرا عن صهيونيته النتنة قائلا: “لقد تحول ما يسمى ( مجلس حقوق الإنسان ! ) التابع للأمم المتحدة وجميع منظمات حقوق الإنسان ، تحولت جميعها إلى المجلس ( الفلسطيني ! ) لحقوق الإنسان كما أن القرارات التي صدرت عن المجلس ضد إسرائيل أكثر من القرارات التي صدرت ضد بقية دول العالم مجتمعة وبات المجلسُ مسيساً ومنافقاً وغير محايد” .

وفي تحريض شرس ضد الفلسطينيين فاق تحريض المتطرفين الصهاينة قال:”أدعو جيش الدفاع الإسرائيلي إلى مجابهة الغوغائيين والتصدي للإرهابيين ( الفلسطينيين ! ) الذين حرضتهم ( حماس ! ) الإرهابية الموالية والمتحالفة مع الفرس الإيرانيين ، ومقاتلتهم بكل ماأوتي من قوة وشراسة وقسوة وعنف ، والتجاهل التام لكل اعتراضات منظمات ومجالس حقوق الإنسان المنحازة لحركة ( حماس ! ) الفارسية الإرهابية والمتحالفة معها”.

وتابع تحريضه قائلا:” كما أناشد جيش الدفاع الإسرائيلي أن يمارس حقه المشروع في الدفاع عن النفس وحماية الأمن القومي الإسرائيلي والشعب اليهودي ضد الأعداءِ المخربين الغوغائيين الإرهابيين ( الفلسطينيين ! ) الذين يهددون الأراضي الإسرائيلية ويحاولون التسلل إلى تلك الأراضي لطعن وقتل المدنيين الأبرياء من الشعب اليهودي ، وكما قال رئيس الوزراء البريطاني السابق ( ونستون تشرشل ) عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي للوطن فلا تحدثني عن حقوق الإنسان” .

واختتم مقاله مخاطبا الجيش الإسرائيلي: “يا جيش الدفاع الإسرائيلي لاتكتفوا بإطلاق النار على الإرهابيين الغوغائيين ( الفلسطينيين ! ) في قطاع غزة المهددين لأمن إسرائيل وسلامة أراضيها بل أبيدوهم تماماً واستأصلوا شأفتهم ولا تُبقوا ولا تذروا على الأرض منهم ديارا” .