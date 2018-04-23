ردت السفارة العمانية في تركيا على المزاعم التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول منع السلطات الجورجية دخول اثنين من العمانيين إلى أراضيها دون معرفة السبب.
وقالت السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن” إن:” للدول السيادة في عدم السماح في حالات مختلفة لأفراد بدخول أراضيها دون أن تبدي أو تفصح عن الأسباب”.
— Oman Embassy Ankara (@oman_ankara) April 22, 2018
وأضافت السفارة أن جورجيا شأنها شأن الدول السياحية التي تعمل بموجب آليات لابد للسائح أن يتقيد بها منذ مغادرته لبلده إلى حين وصوله وهي أن يكون لديه سمت دخول الأراضي الجورجية وأغلب الدول حاليا تعمل بتقنية أون لاين، وأن يحمل جواز سفر ساري الصلاحية، وأن يكون مشمولا بالتأمين الصحي أثناء وجوده على الأراضي الجورجية.
وأكدت أيضا على ضرورة أن يكون السائح قد اتفق مع شركة سياحية معتمدة تتكفل له بحجز الاقامة والتنقل.
وقالت السفارة إن كثير من الحالات لا تعمل مثل هذه الإجراءات بينما فقط تحجز التذكرة وتغادر البلد دون تنسيق مع الشركات السياحية في جورجيا أو غيرها وفي أحيان كثيرة تعتمد على أفراد مقيمين في جورجيا أو غيرها غالبا ما يقعون معهم في مشاكل وحالات نصب واحتيال.
وأكدت السفارة أن العماني مرحب به أين ما ذهب لسمعته الطيبة وحسن تعامله مع الآخر، إلا أن مثل هذه الحالات تقع في أيامنا هذه، داعية الجميع أن يلتزموا بإجراءات الدول الذاهبين إليها لقضاء عطلهم.
5 تعليقات علي ““العماني مرحب به أين ما ذهب”.. السفارة العمانية في تركيا ترد على مزاعم منع جورجيا للعمانيين من دخول أراضيها”
في الهند انسجنوا وشبعوا ذل ! في بريطانيا طلابهم طردوا بعد إذلالهم ! في الولايات المتحدة جعلوا أحدى مواطناتهم تفتش نفسها ذاتيا بطريقة معيبة ! في جورجيا طردوهم شر طردة! ماهو القاسم المشترك في كل تلك المهازل! خارجية الظفاري وسفرائه التافهين ! في كل قضية هم مختبئين في جحورهم ! وبعدها بيان مهلهل بأن بلدهم بلد السلام والوئام ومرحب بهم في كل مكان وهذه كذبة وافتراء حتى عند أسيادهم البريطانيين يذلوهم وحتى عند أسيادهم الجدد الفرس والهنود مهانين ! فقط سؤال هل مازال هناك مجنون يصدق أن خارجية هذا البلد تعمل من اجل المواطن! فليتم تحويلها إلى وزارة الوساطات للأمريكيين والاوروبيين! وبدرجة أقل الفرس!
هزاب
كان الاولى بنعيقك توجه لوزير خارجية اسيادك في ابوظبي النازل من السياره مترنح يمين وشمال
بدل ما جالس تنعق على وزير الخارجيه العماني وتقصيره.
اووويه عن الصدعه وكان فيك هبه تكلم قدامنا ما ف التعليقات يالجبان 🐔
السلام عليكم
ليش هذا المدعو هزاب في اي موضوع فيه عمان يدخل ويقل أدبه
اذا كان عماني فهو خائن لبلده وإذا كان جار فهو جار سوء ناكر للجميل وكلاهم لا تليق بالرجال
كف لسانك اذا كنت حر و غير كذا العصى تردك
بو احمد .. لا فض فوك، نحن نعرف عوار هذا المتشنج من زمن، وأزمته النفسية على عمان والعمانيين باتت واضحة للجميع.. ورأينا أن السكوت عن هذيانه المريض أولى وأصلح..
مبارك عليك الشهر الفضيل مقدماً ..
🙂