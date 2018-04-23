في واقعة مثيرة للسخرية نفت الفنانة المصرية إلهام شاهين والتي نصبت نفسها مدافعا عن نظام “الأسد” وإجرامه ضد شعبه بأن يكون النظام قد استهدف مدينة دوما بالغوطة الشرقية بالأسلحة الكيماوية، زاعمة أن حالات الاختناق التي ظهرت عبر الفيديوهات المتداولة ناتجة عن عاصفة ترابية أدت لاختناق الضحايا.
وقالت “شاهين” التي قامت بعدة زيارات لسوريا دعما لـ”الأسد” وزمرته خلال استضافتها في برنامج “العاشرة مساء” ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة “دريم”:” من الذي قرر أن هناك أسلحة كيماوية قد استعملت؟”، مضيفة ” المفروض أن هناك لجنة تحقيق كانت ستتوجه لسوريا ثاني أيام الضربة العسكرية الثلاثية (الولايات المتحدة-فرنسا-بريطانيا) وهي من تقرر إن كان هناك أسلحة كيماوية أم لأ”.
وزعمت “شاهين” بأن الفيديوهات التي ظهرت لضحايا الكيماوي في دوما هي عبارة عن تمثيلية ولعبة ومسرحية.
وتابعت قائلة: “كان فيه عاصفة ترابية (جامدة جدا) والإرهابيين هناك عاملين أنفاق تحت الأرض فالتراب دا كله دخل لهم فناس قل الأوكسجين عندهم فتعبوا وماتوا لقلة الأوكسجين مع هذه العاصفة الترابية (الجامدة)”.
الممثلة المصرية، المؤيدة لـ #السيسي، إلهام شاهين، تنحاز إلى سفّاح #سوريا، زاعمة أن الغاز الذي استشهد بسببه العشرات من أهل #دوما، ليس إلا عاصفة ترابية، وأن من سمّتهم "الإرهابيين" في المدينة يمثّلون!
طبعاً، التيار "الليبرالي" و"السلفي" في #السعودية والخليج لن يعترض!
#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/b4xL0ygYVn
— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) April 22, 2018
7 تعليقات علي “إلهام شاهين جاءت بالخبر اليقين.. “شاهد” ضحايا #دوما ماتوا بسبب اختناقهم بعاصفة ترابية “جامدة جدا”!”
معروف ان “…” الهام شاهين هي بروفسورة دعارة من الطراز الأول ولها سمعة عالمية قذرة جدا في هذا المجال. لكن كونها صارت خبيرة كيماوي فهذه جديدة.
على اية حال في مصر كل شيء جائز وخصوصا بعدما شاهدا اللواء الذي يعالج الإيدز بجهاز الكفتة.
احدى العينات الوسخة والقذرة لأتباع السيسي ! تتغير الأزمان والاماكن والمتملقين هم نفس الطينة! بالأمس الفنانة رغدة ونظام صدام واليوم هذه العينة ونظام بشار ! هؤلاء هم من يتقمصون دور النخبة المثقفة زورا وبهتانا!
هذه المومس قحبة المخابرات المصرية أصبحت تتطفل حتى على السياسة ، الله يلعنك وخليك في العفن أحسن لك فالسياسة أكبر منك بكثير
يا خرا..عيشي ما شئت..فسنراك يوما تختنقين بتراب سيدك بغل سوريا..بحول الله القادر القاهر..
هذه خبيره فى المراقص تقول وكانها موجوده فى جرايما التى ارتكبها حيوان سوريه فى حق الشعب اسكتى ايها العاهره
اسكتي ايتها الشرمو طة
هزاب
ذكرة اثننين من العينات الوسخه ولكن لم تذكر الثالثه من اتباع اسيادك في أبوظبي مريم الكعبي هي من المطبلات لبشار ليش النفاق حرام.