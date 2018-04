في أعقاب المواجهة التي جمعت نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مع مواطنه نجم نادي وست بروميتش أحمد حجازي، وقيام الأخير بصفع محمد صلاح على وجهه خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، انتقلت المواجهة بين النجمين من أرضية الملعب إلى تويتر”.

كل المصريين نفسهم صلاح يبقى الهداف

ما عدا العاق

احمد حجازى #وست_بروميتش pic.twitter.com/SP2od3t3bc — Aحmed 🏹 (@Ahmedbahery) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

وعقب نهاية المباراة، قام حجازي بنشر صورته مع صلاح عبر حسابه على “تويتر”، معلقا: “سعيد لرؤيتك يا أخي عقب تلك المباراة القوية”.

Great team effort today! Happy to see my brother @22mosalah after a tough game 💪❤🇪🇬 #WBA #Egypt ❤❤ pic.twitter.com/gnCVF4C3kr — Ahmed hegazi (@Hegazi) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

وفي رد دبلوماسي، قال صلاح: “أنت بتضرب في الماتش وتيجي هنا تقولي happy to see my brother مين بقا إيدك تقيله أوي”.

انت بتضرب في الماتش وتيجي هنا تقولي happy to see my brother ..😄😄brother مين بقا ايدك تقيله اوي 👊🏼 — Mohamed Salah (@22mosalah) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

وعاد لاعب وست بروميتش ألبيون ليرد على صلاح، في محاولة لتلطيف الأجواء فيما يبدو، “فاول عليك.. بس إنت عارف أكيد مش قصدي إلي في القلب في القلب”.

ههههههههه فاول عليك 😂😂 بس انت عارف اكيد مش قصدي ال في قلب في قلب 😂 — Ahmed hegazi (@Hegazi) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

ليرد “صلاح” قائلا: “فاول! لا يا أحمد انت كنت بتضرب جامد النهاردة مش عارف ليه؟ وإلي في القلب في القلب برضه أنا عارف”.

فاول 🙄🙄لا يا أحمد انت كنت بتضرب جامد النهارده مش عارف ليه 🙄😃واللي في القلب في القلب برده انا عارف 😍 — Mohamed Salah (@22mosalah) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

يشار إلى أن المواجهة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث سجل صلاح هدفا لليفربول في الدقيقة 72 بعد هدف زميله إنغس في الدقيقة الرابعة، لكن الريدز تلقى ردا قويا من وست بروميتش الذي تمكن من تعديل النتيجة في آخر 11 دقيقة بهدفي ليفرمور وروندون (79 و88).