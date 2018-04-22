حذّر مساعد مفتي سلطنة عمان من تفشي الواسطة في المجتمع، داعيًا إلى ضرورة العمل بنزاهة وشرف وإلى تشديد القوانين لمنع هذه الظاهرة الفاسدة.
وقال الشيخ كهلان الخروصي إن القوانين في السلطنة ليست كافية لمحاربة الواسطة، مشيرًا إلى أن تفشيها يعني انتشار الفساد الذي يؤدي إلى تدمير المجتمع.
وأوضح لصحيفة “تايمز أوف عمان”، الناطقة بالإنجليزية: “على الجميع العمل بنزاهة وشرف وعدم الاعتماد على الواسطة للحصول على الترقية أو أي أمور أخرى.. لا أبالغ عندما أقول إن الفساد المالي والإداري يؤدي إلى تقويض دعائم المجتمع وتدمير الأمم.”
وأضاف: ” تفشي الواسطة بما فيها الرشوة وأفعال الفساد الأخرى يمكن أن تصبح مرضًا لا علاج له ما يؤدي بالنهاية إلى إنهيار جميع الأنظمة المالية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية والدينية والسياسية والتشريعية.”
وأكد الخروسي أن مثل تلك الممارسات عادة تؤدي إلى فقدان العدالة وتفشي العداوة والكراهية، مشددًا على ضرورة التمسك بالمبادئ الإسلامية التي ترفض الفساد وتحقق العدل والمساواة للجميع بصرف النظر عن جنسياتهم.
واعتبر أن انتشار الفساد هو أيضًا من أسباب بروز التطرف والتمييز والفوضى وعدم الاستقرار السياسي والأمني.
8 تعليقات علي ““قد يؤدي بالنهاية إلى إنهيار جميع الأنظمة” .. مساعد مُفتي عُمان يُحذّر من هذا الأمر”
كل طاغيه من العربان
جلب له مفسي ليخدر القطيع ببعض الفتاوي !
هناك امور مهمه واهم واولها من حدود سلطتكم الا كافر يهودي او صليبي
اين محاسبه الحاكم؟ومسائله ومراقبته ومن اين لك هذا؟
اين التداول السلمي للسلطه
اين حق القطيع او نوابه في اختيار من يحكم؟
اين هي صناديق الاقتراع؟
واقول لك يامفسي ماقرأنا لك ولا سمعنا عن فتح سفاره للكيان الاجرامي الارهابي النصيري
ممن قتل وسفك وشرد الملايين من المسلمين؟
اما كلام عن حيض ونفاس وخروج مني وغائط وبول وجماع الخ فهذا يأتي بعد ان يؤدي العالم العامل دوره وواجبه ومهمته ورسالته بكل شجاعته ووضوح واقدام ووضوح بدون لف او دوران او مداره او مداهنه !
زاد كلامك ها اليومين ! طيب من سبب الواسطة والفساد والمحسوبية؟ هل أنت جربت معاملة في وزارات الاسكان والبلديات والتجارة والصناعة؟ جربت دفع الفواتير والوقوف في صف طويل والفواتير مفبركة لسرقة الموطن كم بيسات لتدفع مكافآت لرئيس واعضاء مجلس الإدارة!! هل حاولت يوما بناء منزل لتشاهد المضايقات من البلدية! هل لديم معاملة تلزم إصدار صك في وزارة العدل لترى الرسوم الخرافية؟ هل لديك مريض يراجع المستشفيات العامة؟ اجزم وبكل تأكيد لا وكل ما سبق يصلك أينما انت جالس! لذا لاداعي للكلام الأجوف سأذكرك: قال تعالى: (كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لاتفعلون) على نهاية نظامكم وظلمكم الكبير لشعبكم الفقير بدأتم تتحسسون الرماد الذي سيكون قريبا نارا وتخافون وتريدون خداع البسطاء بالدين والدين بريء منكم ! براءة الذئب من دم إبن يعقوب! فقط اصمت الصمت حكمة يوم القصاص سيأتي ! الجميع يعلم ان مصدر الفساد والتعقيد وسبب الرشاوي والواسطة والمحسوبية هي حكومتكم! لا داعي للكذب والخداع!
الواسطة أصلا ما لها أي حل
هزاب
هدء هدء شوي شوي على حالك شكل كلام الشيخ صفعك على خدك لانه الاسبوع الماضي هاجمت الشيخ لانه لا يقدم النصح للحكومه ولما قدم نصح للحكومه قلت عنه غير صادق،
طيب هزاب إيش أحوال شيخ اسيادك في أبو ظبي وسيم يوسف ما سمعناك تنتقد لانه لم يقدم النصح لاسيادك، اعتقد ما شي ظلم أكثر من مواطن فقير من مواطنين اسيادك في أبوظبي يشتكي حالة فقره في الاذاعات وابناء اسيادك يأكلون الهامبرجر المغلف بالذهب في لندن وين حميتك وصراخك ؟!!!!!!
اما ابو شرطه:
الشيخ ترك كل ما قلته لأخوالك الحوثين في اليمن
حسبما توصفهم غي مداخلاتك.
هذا الشيخ العالم الجليل ليس كأمثال شيوخكم، تأدبوا أثناء الحديث، فمن لا يعرفه لا يجب أن يتكلم عنه بسؤء. حفظك الله يا شيخنا ونفع بك.
وأقول للحساد الذين علقوا بقلة احترام امثال هزاب المجهول الهوية موتوا بغيظكم.
هزاب ( الحمار ) هوه مظاهر التاجر الفاسد لا يُصبح مُصلحا من هوه مظاهر التاجر
مظاهر العجمي هو متهم بقضية أدين فيها بالسجن ومطالبات مالية تقدر بملايين الريالات. لقد أدعى هذا الرجل أنه يهدف من هذه الحملة مكافحة الفساد في السلطنة، ولكن عن أي فساد يتحدث التاجر؟ هل سمعتم وقرأتم أن شخصا فاسدا ومدانٌ بحكم نهائي في قضية جزائية بالسجن من الممكن أن يقود حملة تطهير في بلدٍ ضد الفساد؟ عن أي فساد يتحدث هذا الرجل الذي شرب (وما يزال) من كأس الفساد حتى الثمالة والمعروف بالركض وراء المادة منذ أن عرف هذا الطريق؟
من يريد معرفة تاريخ هذا الرجل فليسأل عنه أهل بركاء فأنهم من العارفين بنوادره وأخباره؟ فالرجل الذي يطل على العمانيين بشكل يومي من خلال تويتر ويوتيوب وهو يدعي زورا وكذبا أنه يحارب الفاسدين هو نفسه الشخص الذي باع قبل عدة سنوات مذهبه وعقيدته من أجل المال، وترك قومه من أجل مجدٍ زائل كان يحلم به ويسعى إليه ويكافح من أجله، ومن يشك في صدق هذا الكلام فعند أهالي حلة الفوارس بولاية بركاء الخبر اليقين. وما هم عنا ببعيد، وسؤالهم سهل يسير لمن أراد ذلك.
ومن باع بالأمس عقيدته من أجل حفنة زائلة من المال فمن السهل عنده أن يبيع اليوم وطنه، لأن حب المال يجعل الإنسان يبيع أي شيء من أجل الحصول عليه.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا أختار المدعو مظاهر العجمي هذا التوقيت بالذات من أجل بث سمومه وأكاذيبه؟ والجواب أن الرجل قد أعتقد بفكره المريض، وعقده النفسية التي تسيطر على تصرفاته، وعقليته الانتهازية والمادية، أنه بهذه التهديدات التي يطلقها في تويتر ضد بعض المسؤولين في الدولة يستطيع أن يلوي ذراعه ويساومهم على إلغاء الحكم القضائي الصادر ضده ، ولكن نسى هذا الرجل وهو غارق في هذه الهذيان المحموم أنه وبرغم جميع المحاولات التي قام بها في السابق من أجل التأثير على هؤلاء المسؤولين قبل إصدار المحكمة العليا الحكم النهائي بحقه بواسطة استغلال العلاقة التجارية المؤقتة بينه وبينهم، وباستخدام قدراته التمثيلية التي يجيدها جيدا، وادعاءاته المتكررة أمامهم أنه مظلوم، وأن المحكمة بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قامتا بظلمه بالحكم عليه بالإدانة، إلا أنه لم ينجح بالخروج في المحكمة العليا بحكم لصالحه، وفشل فشلا ذريعا في إيجاد أي تأثير على العدالة العمانية المشهود لها بالنزاهة والعدالة، وخرج الحكم النهائي ضده بتأييد حكم الإدانة الذي صدر من محكمة الاستئناف، وهذا موقف مشرف للقضاء العماني يُسجًلُ بأحرفٍ من ذهب.
وهنا جنً جنون الرجل وأبى إلا الانتقام. الانتقام من الأشخاص الذين فشل في التأثير عليهم، والانتقام من الوطن الذي أسقط عليه مسؤولية هذا الفشل. ورُبً قائل يقول: ربما يكون معقولا أن يسعى للانتقام من هؤلاء المسؤولين على اعتبار أنهم رفضوا التدخل لصالحه في القضية، ولكن كيف ينتقم شخص ومواطن من وطنه؟ الوطن الذي رباه واحتضنه واستنشق من هواءه العليل وأكل من خيراته، هل يعقل ذلك؟
وللإجابة على هذا السؤال الذي يحمل قدرا كبيرا من الأهمية نرجع مجددا إلى تاريخ مظاهر، ونقول بأن من يبيع مذهبه الديني من أجل المال يستطيع وبكل سهولة أن يبيع وطنه لأجل ذلك أيضا، فكيف لشخص مثل مظاهر الذي أعمى حب المال عينيه أن يعرف شيئا أسمه حب الوطن، لقد حاول هذا الشخص استغلال ما بحوزته من صور جمعته مع بعض المسؤولين في الدولة بإظهارها أمام الناس مدعيا أنهم كانوا على علاقة خاصة به، وأقبح من ذلك ادعاءه الأثيم باتهامهم أنهم استغلوا هذه العلاقة من اجل ابتزازه وأخذ البضائع من عنده بأبخس الأثمان ، وهذه والله قاصمة الظهر لمظاهر أتته من حيث لا يحتسب، فأين هي أدلة الابتزاز ؟ لماذا لا يظهرها هذا المدعي للوطنية؟ أنه لم يظهرها لأنها ليست إلا في خياله المريض فقط، وخيال من أوحى إليه بتمثيل هذا الدور. ثم ألم يحاول هذا الشخص استغلال معرفته بهؤلاء المسؤولين من أجل التأثير عليهم في القضية وفشل في ذلك؟
القضية هنا ليست قضية مسؤولين في مراكز حساسة في البلد أفترى عليهم هذا الشخص، فالوطن فوق الجميع، ومن لديه أدلةٍ بفساد هذا المسؤول أو ذاك فهناك جهات مختصة تستطيع محاسبة هؤلاء وتقديمهم إلى العدالة، وما المحاكمات الأخيرة التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية وسقطت فيها رؤوس كبيرة إلا دليل قاطع أن الحكومة لا تتساهل مع الفاسدين كما يدعي مظاهر ومن يروج له في مواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن القضية كما يعرفها الجميع محاولة استهداف الوطن برمته عن طريق استهداف السلطة القضائية والسلطة الأمنية فيه معا بضربة واحدة، ولكن ولله الحمد والمنة فقد عرف الشعب العماني الأصيل هذا المخطط، بدليل انخفاض مستوى شعبية الرجل في مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما أدرك الرجل ذلك ، وعرف أنه فشل فشلا ذريعا ف تويتر ثم اليوتيوب في هز ثقة الشعب العماني بمؤسساته الوطنية
فهل عرفتم الآن ماذا يريد التاجر ؟ وما الهدف من وراء هذه الضجة التي أفتعلها؟ أنه لا يريد من جميع ذلك محاربة الفاسدين لأنه يعرف جيدا أن الشعب عرف من هو الفاسد، ولا يريد إسقاط الحكم القضائي عنه أو إعادة محاكمته، لأنه يدرك أيضا استحالة ذلك، ولا يريد أيضا إسقاط المسؤولين لأنه لم يقدم كما وعد أية أدلة أو مستندات تثبت فسادهم ، أنه باختصار يستهدف الوطن، الوطن فقط.
جزاك الله عنا خير الجزاء ياشيخنا الجليل،،،
الشيخ كهلان الخروصي،،ونعم الام التى شرفها الله بگ.
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عفوا ولكن الحمير امثال هزاب وابوشرطه -هههههههه
يقول المثل وش على الذيب من ضراط الجعد،،،اقوللكم ضارطو لين تشبعو اهم شي لاتهروا فصراويلكم هههههههههههه🤣🤣
حفظك الله الشيخ كهلان الخروصي .. البعض يسب ويشتم وكان الشيخ هو وزير الإسكان أو البلديات . احترموا العلماء لو سمحتو ..حفظكم الله شيخنا انت والشيخ أحمد الخليلي