أدانت محكمة بريطانية، ملكة جمال بريطانيا عام 2012، لتزعمها عصابة، أطلقت النار على رجل من عصابة منافسة لهم، ممّا أدى لإصابته بعاهة مستديمة في ساقه.

وبحسب ما ذكرت صحف بريطانية، الأحد، فقد قضت المحكمة بسجن “شانون ووكر” البالغة من العمر 23 عاماً، لمدة عامين و 8 أشهر، بعد إدانتها بتوجيه كلاً من (ديفونتاي هاريس، وشانز نولان)، لإطلاق النار في وضح النهار على الرجل، في سوق مدينة يلينغبورو البريطانية، في سبتمبر الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، حُكم على هاريس بالسجن ثماني سنوات لإدانته بالجرح العمد، ونولان بالسجن تسع سنوات، وسبعة أشهر لإدانته بالجرح العمد، وحيازته سلاحًا ناريًا في مكان عام.

وذكت الصحف البريطانية أنه بعد إطلاق النار خرجت “ووكر” آنذاك إلى مقدمة السيارة، والتقطت صورًا احتفالية، للنصر على العصابة المنافسة لهم.