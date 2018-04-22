تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للإعلامي الرياضي السعودي المثير للجدل عبدالعزيز المريسل، يتطاول فيه على إعلاميين كويتيين ويصفهم بـ”الحمير والطبول”.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد هاجم “المريسل” خلال اتصال هاتفي مع برنامج “الديربي” المذاع على قناة “إيه تي في” الكويتية الخاصة ويقدمه الإعلامي عبد العزيز عطية، الإعلاميين الكويتيين واصفا إياهم بالحمير والطبول للشيخ أحمد الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الآسيوية.وفق قوله

من جانبه، استنكر الإعلامي عبدالعزيز عطية ما ورد على لسان “المريسل” الذي أغلق الخط في وجهه داعيا إياه للتحدث والمواجهة كالرجال قائلا:” أنت مو رجل”.

اوساط رياضية :

المريسيل لا يمثل الشعب السعودي ولا اعلام المملكة و مداخلته الساذجة تثبت سطحية فكره ، ويجب ايقافه من الظهور الاعلامي !@ALMRISEUL @saudq1978 pic.twitter.com/0OTtv4NX3N — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

من جانبه، نشر “المريسل” عبر حسابه بتويتر فيديو خلال مشاركته في برنامج “الخيمة” المذاع على قناة “السعودية الرياضية”تحدث فيه متبجحا عن مداخلته مع القناة الكويتية قائلا:” لقطة ختام طبول الفهد …….. الفهد تراي ما ندمت عليها”.