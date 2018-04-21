كشف حساب “ساحة البلد” الشهير على موقع “تويتر” بأن عملية إطلاق النار التي شهدها أحد القصور الملكية بحي الخزامى بالرياض، ناجمة عن محاولة انقلاب نفذها ضباط موالون لولي العهد السابق محمد بن نايف، مؤكدا مشاركة أفراد من “آل الشيخ” المتشددين دينيا بسبب نقض ولي العهد الحالي محمد بن سلمان لاتفاقه الديني معهم.

وقال “ساحة البلد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”معلومات مؤكدة حصلنا عليها | إحباط محاولة لقتل الدب الداشر نفذها ضباط كبار موالون للمخلوع محمد بن نايف وأسفرت العملية عن قتلى ومصابين من قوات الطرفين.”

عاجل من الرياض | معلومات مؤكدة حصلنا عليها | إحباط محاولة لقتل الدب الداشر نفذها ضباط كبار موالون للمخلوع محمد بن نايف وأسفرت العملية عن قتلى ومصابين من قوات الطرفين. — ساحة البلد (@SahatAlbalad) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

وأضاف في تغريدة أخرى: “مصادرنا العليا تؤكد مشاركة أفراد من ( آل الشيخ ) المتشددين دينيا والمقربين من محمد بن نايف في محاولة قتل الدب الداشر. وآل الشيخ لهم السلطة الدينية بحسب الاتفاق التاريخي مع آل سعود إلا أن الدب الداشر فسخ هذا العقد.”

عاجل | مصادرنا العليا تؤكد مشاركة أفراد من ( آل الشيخ ) المتشددين دينيا والمقربين من محمد بن نايف في محاولة قتل الدب الداشر. وآل الشيخ لهم السلطة الدينية بحسب الاتفاق التاريخي مع آل سعود إلا أن الدب الداشر فسخ هذا العقد. https://t.co/yRZE5F4uqQ — ساحة البلد (@SahatAlbalad) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

وأوضح حساب “ساحة البلد” أن “الطائرة المسيرة تم إطلاقها من داخل قصر أسماء آل الشيخ بإتجاه قصر الدب الداشر وترجح مصادرنا العليا بأن مهمتها كانت توفير بث مباشر لصالح القوات الموالية للمخلوع محمد بن نايف.”

عاجل من الرياض | الطائرة المسيرة تم إطلاقها من داخل قصر أسماء آل الشيخ بإتجاه قصر الدب الداشر وترجح مصادرنا العليا بأن مهمتها كانت توفير بث مباشر لصالح القوات الموالية للمخلوع محمد بن نايف. https://t.co/MD4FXLMhIq — ساحة البلد (@SahatAlbalad) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

وأكد على أنه ” يتم الآن فرض إقامة جبرية على جميع قصور آل الشيخ ((( بلا إستثناء ))) . ومصادرنا العليا تؤكد أن القوات الموالية للمخلوع محمد بن نايف حصلت على دعم معلوماتي لوجستي من هذه القصور.”

عاجل من الرياض | نؤكد أنه يتم الآن فرض إقامة جبرية على جميع قصور آل الشيخ ((( بلا إستثناء ))) . ومصادرنا العليا تؤكد أن القوات الموالية للمخلوع محمد بن نايف حصلت على دعم معلوماتي لوجستي من هذه القصور. https://t.co/Pg1v1XC5v4 — ساحة البلد (@SahatAlbalad) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

وكانت قوات الأمن السعودية قد بررت إطلاق النار الكثيف حول أحد القصور الملكية بأنه ناتج عن أسقاطها طائرة لا سلكية ترفيهية صغيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم شرطة الرياض قوله إن القوات المسؤولة عن إحدى نقاط الأمن في حي الخزامي رصدت الطائرة وهي من النوع الذي يتم التحكم فيه عن بعد (درون) عند الساعة 7:50 بالتوقيت المحلي مما اقتضى “قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص”.

وتداول ناشطون، السبت، مشاهد تظهر إطلاق نار في محيط قصر الملك سلمان بحي الخزامى شمالي غرب العاصمة السعودية الرياض.

وقال ناشطون إن الملك سلمان “نُقل إلى ملجأ آمن في قاعدة جوية”.

وقال مسؤول سعودي كبير لرويترز إن الملك سلمان لم يكن في قصره بالرياض عندما أسقطت قوات الأمن طائرة لا سلكية ترفيهية صغيرة في المنطقة.

يشار إلى أنه في تشرين الأول/اكتوبر الماضي أطلق مسلّح النار على حارسَين سعوديين وجرح ثلاثة آخرين عند بوابة قصر ملكي في مدينة جدة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وتمكن حراس القصر من قتل المسلح الذي كشفت الوزارة انه سعودي يبلغ من العمر 28 عاما وكان مسلحا بكلاشينكوف وثلاث قنابل.