صحيفة وطن يغرد خارج السرب انتقلت إلى Watan Online

emran1 يناير، 2026
شعار وطن يغرد خارج السرب

منذ عام 1991، شكّلت صحيفة «وطن يغرد خارج السرب» تجربة صحفية مستقلة سعت إلى تقديم محتوى مختلف، وتحليل أعمق، ومقاربة لا تخضع للضغوط أو الاصطفافات.

اليوم، ومع تطور الإعلام وانتقال الصحافة إلى الفضاء الرقمي، تواصل الصحيفة حضورها عبر موقعها الرسمي الجديد:

👉 https://www.watanonline.com

يمثل Watan Online الامتداد الرقمي الكامل لصحيفة «وطن يغرد خارج السرب»، ويحمل:

  • الخط التحريري نفسه
  • الروح النقدية نفسها
  • والالتزام ذاته بالحقيقة وحق القارئ في المعرفة

🔗 للوصول إلى الموقع الجديد مباشرة:
WatanOnline.com

