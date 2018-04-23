يبدو أن قادة الحصار قد بيتوا النية وأعدوا الخطة للتدخل في سوريا وإرسال قوات عربية هناك كما تحدث عدة تقارير عن ذلك قبل أيام وألمح “الجبير” لهذا الأمر هو الآخر، وها هو مستشار ولي عهد أبو ظبي الدكتور عبد الخالق عبد الله يؤكد هذه الأنباء ويمهد لتدخل دول الحصار في سوريا على غرار اليمن.

وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي، قبل أيام أن بلاده في نقاشات مع الإدارة الأمريكية منذ مطلع العام الجاري حول إرسال قوات عربية ومن التحالف الإسلامي ضد الإرهاب إلى سوريا، موضحا أن هذا المقترح ليس جديدا بل جرى عرضه على الإدارة الأمريكية السابقة في عهد الرئيس باراك أوباما، لكن الأخير لم يتخذ إجراء تجاهه.

ودون عبد الخالق عبد الله في تغريدة له رصدتها (وطن) عبر حسابه الرسمي بتويتر، محاولا الترويج لتلك التصريحات والتمهيد لهذا التدخل الذي بات وشيكا، ما نصه:”لا يمكن لسوريا ان تخرج من النفق المظلم بدون حضور عسكري عربي لمواجهة حلف الدمار والإستعمار المتمثل في ايران وروسيا وتركيا ولا توجد دول عربية لديها القدرة والرغبة للقيام بهذا الدور اكثر من مصر والسعودية والإمارات.”

وتابع مؤكدا على ضرورة هذا التدخل: “استقرار سوريا كما الأمن القومي العربي يتطلب حضور عسكري عربي عاجل”

لا يمكن لسوريا ان تخرج من النفق المظلم بدون حضور عسكري عربي لمواجهة حلف الدمار والإستعمار المتمثل في ايران وروسيا وتركيا ولا توجد دول عربية لديها القدرة والرغبة للقيام بهذا الدور اكثر من مصر والسعودية والإمارات. استقرار سوريا كما الأمن القومي العربي يتطلب حضور عسكري عربي عاجل — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 23, 2018

وكان نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، محمد الحلايقة، قد هاجم تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأخيرة بشأن إرسال قوات عربية تتبع التحالف العربي إلى سوريا، واصفا حديثه بأنه “كلام خطير” ويفتقد للحكمة.

التصريحات التي دفعت “الحلايقة” للتساؤل: “بأي صفة سوف تدخل القوات العربية لسوريا إذا لم يكن هنالك قرارات من الأمم المتحدة؟”.

وأضاف بأن “القوات الأمريكية موجودة في سوريا تجاوزا للقانون الدولي”، في حين أن “القوات الروسية على سبيل المثال موجودة بناء على طلب من حكومة النظام السوري، والنظام لم يطلب قوات عربية وقوات أمريكية فهذا جانب قانوني”.

كما تساءل نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق “ما هو دور هذه القوات؟ ماذا ستفعل بعد أن انتهى تنظيم داعش” مبيناً أن “الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن تنظيم داعش انتهى تقريبا في العراق، وفي سوريا هو على وشك الانتهاء وثمة مصالحات وترحيل، فما هو دور هذه القوات؟ هل هو اشتباك مع القوات الإيرانية وحزب الله وتحويل المعركة إلى حرب إيرانية — عربية؟” ويصف الحلايقة ذلك “خطير هذا الكلام”.

وأضاف قائلاً “أتمنى أن يكون هنالك حكمة عربية في معالجة هذا الأمر”.