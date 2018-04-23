أكد سياسيون ونشطاء يمنيون أن حادث اغتيال القيادي الحوثي البارز #صالح_الصماد لم يتم على أيدي التحالف العربي كما ذكرت وسائل الإعلام التي تروج للتحالف، مشيرين إلى أن التحالف لا يقوى على مثل هذه العملية وأن قادة حوثيين هم من اغتالوه بعد خلافات بينهم.

وأكدت ميليشيات الحوثي، مقتل “الصماد” في غارة للتحالف العربي يوم الخميس الماضي على الحديدة.

ونعى المجلس التابع للحوثيين في بيان له وفاة “الصماد”، مضيفا أنه “تم اختيار مهدي المشاط رئيسا للمرحلة القادمة”.

وقال الأكاديمي اليمني الدكتور عادل باشراحيل تعليقا على هذا الأمر، في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) إنه من المرجح أن “الصماد” قد تم تصفيته من قبل الحوثيين، مضيفا “حسب أمر سيدهم بصعده عبد ايران المراني بسبب الاختلافات التي برزت مؤخرا بين الصماد وزعيم الحوثيين”

قناة المسيرة التابعه رسميا لمليشيات الحوثيين المتمردة الانقلابيه تعلن عن مقتل صالح الصماد رئيس المجلس الطساسي الحوثي بغارة جوية من التحالف!

المرجح ان الصماد قد تم تصفيته من قبل الحوثيين حسب أمر سيدهم بصعده عبدايران المراني بسبب الاختلافات التي برزت مؤخرا بين الصماد وزعيم الحوثيين pic.twitter.com/SJ6X93tF82 — د. عادل باشراحيل (@DrAdel1950) April 23, 2018

ودعمت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان نفس السيناريو، بقولها “التحالف ممكن يقصف صالة عزاء،خيمة عرس، سوق، أي حاجة مدنية!! أن يقصف صالح الصماد؟ لا أعتقد سيفعلها !!”، وتساءلت “فتشوا من وراء قتل الصماد؟”

وتابعت في تغريدتها التي رصدتها (وطن) عبر حسابها الرسمي بتويتر مهاجمة التحالف السعودية والإمارات:”ومع ذلك أثق أن جميع جنرالات الحرب الذين أوغلوا في دماء اليمنيين سيسقطون، من المخلوع ..إلى الصماد ..إلى بن زايد وبن سلمان.. وزعيم الجماعة الفاشية وآخرون.”

التحالف ممكن يقصف صالة عزاء،خيمة عرس، سوق، أي حاجة مدنية!!

أن يقصف صالح الصماد؟ لا أعتقد سيفعلها !!

فتشوا من وراء قتل الصماد؟

ومع ذلك أثق أن جميع جنرالات الحرب الذين أوغلوا في دماء اليمنيين سيسقطون، من المخلوع ..إلى الصماد ..إلى بن زايد وبن سلمان.. وزعيم الجماعة الفاشية وآخرون. — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) April 23, 2018

وذكر بيان للحوثيين أن “الصماد” قتل ظهر الخميس 19 أبريل 2018 في محافظة الحديدة إثر غارة جوية من قبل طيران التحالف.

وذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، سيتحدث بعد قليل، بشأن مقتل الصماد.

وترأس الصماد ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” الذي شكله المتمردون عند انقلابهم على الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكان التحالف العربي قد رصد مبلغ 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى القبض على الصماد.