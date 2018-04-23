تداول ناشطون مقطع فيديو يُظهر مشهدًا وُصف بأنه “مرعب”، يظهر فيه ما يشبه الأمواج الترابية التي اجتاحت “” في مدينة “” السعودية.

 

وقال ناشطون إن الأوضاع الجوية ازدادت سوءًا أكثر مما ظهر في الفيديو ذلك، خلال الساعات الأخيرة بسبب تزايد حدة الأتربة في الأجواء.

وتشهد الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم موجة من الكثيف تدنت معها الرؤية الأفقية. وأطلق الإنذار المبكر تحذيرًا باللون الأحمر – أقصى درجات الخطر – من استمرار تأثير العاصفة الرملية مما يؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية في الرياض.

 

 