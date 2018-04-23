تداول ناشطون كويتيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر نشوب حريق هائل فجر الاثنين في بئر نفطي بمنطقة “المقوع” التابعة لشركة نفط الكويت، حيث تقوم فرق الطوارئ في شركة نفط الكويت والفرق المساندة لها بمقاومة الحريق.

فيديو

حريق حاليآ في منطقة "المقوع" وتكافحه فرق الطوارئ في شركة نفط الكويت والفرق المساندة لها.#الكويت pic.twitter.com/ZNCThRd13e — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) April 23, 2018

وأصدرت شركة نفط الكويت بيانا رسميا أكدت فيه نشوب حريق بالقرب من منطقة التسرب النفطي بمنطقة المقوع، وأشارت إلى ان فرق الشركة المختصة إلى جانب رجال الإطفاء تعمل حالياً على إخماده.

وأكدت الشركة في بيانها الرسمي ان الحادث لم يتسبب بأي إصابات وأن عمليات الإنتاج تسير بشكل طبيعي.

بيان رسمي من شركة نفط الكويت عن الحريق الذي إندلع فجر اليوم قي منطقة «المقوع».#المقوع pic.twitter.com/xUBWDZd0h3 — شامل نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) April 23, 2018

من جانبه قال النائب فيصل الكندري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي :”نتابع حادثة حريق #المقوع التي نتمنى ان لا تسفر عنها خسائر بشرية مع ضرورة تحمل وزير النفط لمسؤولياته والكشف عن تفاصيل الحريق بكل شفافية مع محاسبة المتسببين”.