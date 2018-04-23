شهدت مواقع التواصل في الكويت موجة غضب عارم، بعد اقتراح نواب في مجلس الأمة الكويتي بتعديل قانون الجزاء المتعلق بقضايا السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك برفع غرامة العقوبة إلى 20 ألف دينار (نحو 66 ألف دولار) بدلا من 3 آلاف دينار.

كـ الأبطال وقفتم تصارخون و تدافعون عن سجناء الرأي الشباب و قضية سحب الجناسي !!

والحين انتهى الشو الاعلامي ؟

ضمن لكم بتصريحه انه مافي حل للمجلس ؟

تجي الانتخابات و مصيركم مصير المناديب بأذن الله .. الحريه من حقوق الانسان الطبيعيه بالحياه لن توقفونها بقانون.#التغريدة_بعشرين_الف !!! pic.twitter.com/e9CtQP0bfQ — ناصر السّرور (@Naseralotaibi98) April 22, 2018

في خيمة الانتخابات..

يصرخون بحنجرةً ملعلعة:

المزيد من الحريات!

المزيد من الحريات!

المزيد من الحريات!

اليوم..

وبعد سحر الكرسي الأخضر المخملي:

يُشرعون بنحر الحرية عبر اقتراحهم القبيح!

أنتم عار على التاريخ وعلى الكويت وعلينا!#التغريده_بعشرين_الف — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) April 22, 2018

وعبر وسم “#التغريده_بعشرين_الف” شن كويتيون بتويتر هجوما عنيفا على النواب مقدمي الاقتراح، متهمين إياهم بالسعي لتكميم الأفواه وكبت الحريات مجاملة للحكومة.

تغريدات النواب قبل وبعد دخولهم للمجلس#التغريده_بعشرين_الف pic.twitter.com/SBEwFcLAQF — ديوان الكويت 🇰🇼 (@aldew3n_q8) April 22, 2018

خلوا الشوارع المكسرة

و خلوا المستشفيات الأيلة للسقوط

و خلوا المدارس المتهالكة

و تفرغوا لمغردين ترا إنتخبناكم عشان تخدمونا مو تسجنونا #التغريدة_بعشرين_الف — أنوار المطيري (@al_m6eriah) April 22, 2018

تقزموا..

أمام عهر شرذمة "الفاشنيستات"!

فـ"استأسدوا"..

على مغردين شرفاء يعشقون وطنهم!#التغريده_بعشرين_الف — حامد تركي بويابس (@HBuyabes) April 22, 2018

#التغريدة_بعشرين_الف

بأمريكا تشتم وتسلق شيب اللي خلفوا ترامب مافيه ولا عقوبه هني تسب عضو مجلس امه سلتوح وصل للكرسي بالطائفيه والعنصريه تدفع 20 الف — مولوتوف (@moltov80_) April 22, 2018

وشمل التعديل الذي تقدم به 5 نواب في المجلس، منح القاضي في قضايا السب والقذف، القدرة على التوسع في الأحكام برفع الغرامات من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، بدلاً من السجن، بسبب امتلاك القاضي حرية الخيار بين السجن أو الغرامة.

تويتر فضاء مفتوح

ومنبر من لا منبر له

نعم لتغريم الحسابات الإخبارية المسجلة رسميا لأنها مصدر ثقة ومرجع للقارئ أما المواطنين فنرفض تغريمهم ومحاسبتهم وتكميم أفواههم وسجن كلمتهم ولنجعل القارئ هو من يميز الغث من السمين للمتابعة#التغريده_بعشرين_الف — خالد الخميس 🇰🇼 (@KHalkhamis) April 22, 2018

شعب يئن تحت وطأة الديون

والقروض والغلاء وقبضة التجار !

وإذا تكلم بياخذون

منه 20،000 دينار !!!

آخرتها ماكوا إلا السجن لأنه مايقدر يدفع ! لذلك أسجنوهم

من البداية وخلاص !

أو العموم يسكت 🤐 👋🏼#التغريده_بعشرين_الف — المحامي فيصل الشامري (@Saifalhamah1) April 22, 2018

ولفت بعض النشطاء إلى أن الغرامة التي يطالب بها مقدمي الاقتراح بمجلس النواب، أكبر من دية القتل ودون ساخرا “أكثر من دية الرجل الديه بعشر آلاف يعني إقتل الرجل ولا تشتمه”

#التغريدة_بعشرين_الف أكثر من دية الرجل

الديه بعشر آلاف

يعني إقتل الرجل ولا تشتمه — أبو ناصر (@salem_nasser) April 22, 2018

كما اتخذ بعض النشطاء من الوسم الذي انتشر على نطاق واسع بالكويت، وسيلة للسخرية والتندر.

قبل كنا ندور احد نشتمه

من اليوم لازم ندور احد يشتمنا #التغريدة_بعشرين_الف — شعبوي (@Below19) April 22, 2018

ألحين العصبي اللي يغرّد في تويتر كأنه قاعد يلعب قمار… #التغريدة_بعشرين_الف — ناصر محمد الأربش (@nasir_alarbash) April 22, 2018

دير بالك تقول عن الحرامي ياحرامي قول له عمي نصيحة ماتسوى عليك يرفع عليك قضية ويسحب منك عشرين الف #التغريدة_بعشرين_الف — ادهم (@adhamkw) April 22, 2018

#التغريدة_بعشرين_الف اذا تبي تسب بأحترام حط له صوره بوطلال وهو راح يفهمها pic.twitter.com/dNJrB9DyJa — الكبير آآآوي (@almazaje_) April 22, 2018

وشمل التعديل أيضا «إلغاء بعض الجرائم التي أضيفت في السنوات الماضية إلى قانون الجزاء والتي تكبل الحريات، ومنها التعرض للدول الصديقة، وإلغاء عقوبات للجرائم المتعلقة بكرامات الناس والسب والقذف في قوانين أخرى بينما هي موجودة في قانون الجزاء».

#التغريده_بعشرين_الف المفترض أعضاء مجلس الأمة يقفون من الحريات و ليس تغليظ عقوبة الاساءة بالسوشيل ميديا لرقم خيالي ٢٠ ألف؟ — أروى الوقيان (@roooowy) April 22, 2018