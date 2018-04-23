نشر الصحافي الكويتي مبارك القناعي، مقطعا مصورا لمسافرون كويتيون على طيران “الجزيرة” في مطار القاهرة يشكون تعرضهم للسرقة داخل المطار.

وبحسب المقطع الذي نشره “القناعي” عبر صفحته الرسمية بتويتر ورصدته (وطن)، يظهر صوت سيدة في المقطع أمام طائرة تابعة لطيران “الجزيرة” هبطت بمطار القاهرة، حيث تتحدث السيدة وهي تمسك بحقائبها كيف أنها تعرضت للسرقة والعبث بمحتوى حقائبها.

وأوضحت أنه تم الاستيلاء على عدة أشياء من متاعها الذي حملته داخل حقائب السفر، منها “الهاتف المحمول والغلاية والسشوار” بحسب قولها.

يشار إلى أنه في نوفمبر من العام 2013، تمكنت سلطات أمن مطار القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي من عاملي التحميل تخصص في سرقة حقائب المسافرين أثناء نوبات عملهم اليومي بالمطار .

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن سلطات الأمن تمكنت من ضبط عامل تحميل سرق محفظة أحد الركاب من داخل حقيبته داخل محزن “حقائب الطائرة” وكان بها كمية من النقد الأجنبي .

وأضافت المصادر، أنه بالتحقيق مع العامل، أرشد عن 4 عمال آخرين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب المسافرين داخل محزن حقائب الطائرة.