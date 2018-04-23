تكشّفت معلومات جديدة عن الجريمة التي ارتكبها أبٌ سعودي بحقّ بناته الثلاث، حيث أقدمَ على نحرهنَ في منزلهم بحيّ “الروضة” في مكة المكرمة، فيما روى أحد الجيران في مقابلةٍ متلفزة تفاصيل الجريمة التي هزّت المملكة.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن الجاني لم ينم منذ أيام، بسبب تعاطيه حبوب الكبتاغون، وذلك بحسب ما قاله لرجال الأمن.

وبين المصدر أن الأب الجاني يسكن حي الروضة منذ 5 سنوات، ويعمل بإحدى الحراسات الأمنية، ولا يختلط كثيرًا بالجيران، وهو متزوج من مقيمة من الجنسية النيجيرية وليس له من الأطفال غير بناته اللواتي نحرهن.

وذكر أحد الجيران أن اضطراب الزوج النفسي دفع المحيطين به إلى تجنبه، وكان كثير الخلافات مع أهل بيته.

وأشار إلى أن الشرطة سبق والقت القبض على الجاني قبل شهر لاعتدائه على بناته، إلا أنه تم إطلاق سراحه لاحقا بكفالة.

وأضافت أن زوجة القاتل خرجت من المستشفى بعد تلقيها علاجًا ومهدئا للأعصاب بسبب الصدمة النفسية التي عانت منها جراء فقدانها بناتها، حيث تم التأكد من عدم تعرضها لإيذاء جسدي.

بدوره، كشف عامل بقالة في الحي، أن البنات الثلاث ضحايا الأب حضرن إلى البقالة في اليوم الذي سبق الجريمة لشراء حلويات منه وكن سعيدات.

ولفت أن الأب استدان منه قبل يومين من الجريمة 20 ريالا (ما يعادل 6 دولارات) مبررا رغبته اصطحاب بناته في نزهة، موضحا أن معاملة الأب القاتل المادية كانت جيدة ويسدد ديونه باستمرار.

وتحفظت الشرطة بمكة على الأب الجاني، تمهيدًا لإحالته لمستشفى الأمراض النفسية، للتأكد من أهليته وقواه العقلية وفيما إذا كان متعاطيًا لحظة ارتكابه الجريمة.

كما أكدت مصادر أن الشرطة ستحيل الجاني للنيابة العامة بمكة المكرمة لاستكمال الإجراءات القانونية.

أحد الجيران يروي تفاصيل الجريمة …