ردت السفارة العمانية في تركيا على المزاعم التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول منع السلطات الجورجية دخول اثنين من العمانيين إلى أراضيها دون معرفة السبب.

وقالت السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” ورصدته “وطن” إن:” للدول السيادة في عدم السماح في حالات مختلفة لأفراد بدخول أراضيها دون أن تبدي أو تفصح عن الأسباب”.

وأضافت السفارة أن جورجيا شأنها شأن الدول السياحية التي تعمل بموجب آليات لابد للسائح أن يتقيد بها منذ مغادرته لبلده إلى حين وصوله وهي أن يكون لديه سمت دخول الأراضي الجورجية وأغلب الدول حاليا تعمل بتقنية أون لاين، وأن يحمل جواز سفر ساري الصلاحية، وأن يكون مشمولا بالتأمين الصحي أثناء وجوده على الأراضي الجورجية.

وأكدت أيضا على ضرورة أن يكون السائح قد اتفق مع شركة سياحية معتمدة تتكفل له بحجز الاقامة والتنقل.

وقالت السفارة إن كثير من الحالات لا تعمل مثل هذه الإجراءات بينما فقط تحجز التذكرة وتغادر البلد دون تنسيق مع الشركات السياحية في جورجيا أو غيرها وفي أحيان كثيرة تعتمد على أفراد مقيمين في جورجيا أو غيرها غالبا ما يقعون معهم في مشاكل وحالات نصب واحتيال.

وأكدت السفارة أن العماني مرحب به أين ما ذهب لسمعته الطيبة وحسن تعامله مع الآخر، إلا أن مثل هذه الحالات تقع في أيامنا هذه، داعية الجميع أن يلتزموا بإجراءات الدول الذاهبين إليها لقضاء عطلهم.