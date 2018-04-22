في أعقاب المواجهة التي جمعت نجم نادي الإنجليزي مع مواطنه نجم نادي ، وقيام الأخير بصفع محمد صلاح على وجهه خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، انتقلت المواجهة بين النجمين من أرضية الملعب إلى تويتر”.

وعقب نهاية المباراة، قام حجازي بنشر صورته مع صلاح عبر حسابه على “تويتر”، معلقا: “سعيد لرؤيتك يا أخي عقب تلك المباراة القوية”.

وفي رد دبلوماسي، قال صلاح: “أنت بتضرب في الماتش وتيجي هنا تقولي happy to see my brother مين بقا إيدك تقيله أوي”.

وعاد لاعب وست بروميتش ألبيون ليرد على صلاح، في محاولة لتلطيف الأجواء فيما يبدو، “فاول عليك.. بس إنت عارف أكيد مش قصدي إلي في القلب في القلب”.

ليرد “صلاح” قائلا: “فاول! لا يا أحمد انت كنت بتضرب جامد النهاردة مش عارف ليه؟ وإلي في القلب في القلب برضه أنا عارف”.

يشار إلى أن المواجهة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، حيث سجل صلاح هدفا لليفربول في الدقيقة 72 بعد هدف زميله إنغس في الدقيقة الرابعة، لكن الريدز تلقى ردا قويا من وست بروميتش الذي تمكن من تعديل النتيجة في آخر 11 دقيقة بهدفي ليفرمور وروندون (79 و88).