طالب الممثل السعودي المعروف ، السلطات بضرورة صناعة منحوتات وأشكال جمالية ووضعها بشوارع وميادين المملكة المعروفة، لافتا إلى أن أيام التشدد والغلو قد ذهبت وحان وقت الانفتاح.. حسب وصفه.

 

وقال “القصبي” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”أيام التشدد والغلو كانت كل مدن المملكه (بلا إستثناء)تحرم في ميادينها العامه المنحوتات والمجسمات الفنيه .اليوم  الا يحق لنا ان نطالب الأمانات  بمجسمات منحوته وأشكال فنيه جماليه نكحل بها عيوننا و نزين بها شوارعنا ومياديننا”

 

 

وتابع في تغريدة أخرى “على طاري ميادين المدن في بلادنا الا يحق لرجالات الدوله السعودية الأولى الذين ساهموا في مد الحكم السعودي وتثبيتة أمثال سليمان بن عفيصان /عثمان المضايفي /هادي بن قرمله /عبد الوهاب أبو نقطة /طامي بن شعيب / مسعود بن مضيان وآخرون طبعاً أن يكون لكل واحد من هؤلاء ألابطال ميداناً بأسمه”

 

 

وتسببت تصريحات “القصبي” في هجوم عنيف ضده من قبل النشطاء، الذي اتهموه بأنه يريد إعادة المملكة لعصر “الأصنام” من جديد، واستنكروا مفهومه عن الانفتاح الذي يتمثل في كل ما هو مخالف للدين وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

 

 

 

 

 

 

وفي ظل تولي “” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

 

وكان أبرز تلك الوقائع السماح للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارة والدراجة النارية، فضلا عن ظهور الرقص والاختلاط والمشاهد الشاذة والغريبة على المجتمع السعودي.