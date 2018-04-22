علق الدكتور محمود رفعت الخبير القانوني، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، على حادث إطلاق النار بحي “الخزامي” في السعودية أمس، السبت، مشيرا إلى أن الأمر برمته “مسرحية” دبرها النظام في محاولة لكسب تعاطف شعبي والتفاف السعوديين حول “ابن سلمان” بعد فضيحة حرب اليمن وتزايد خسائر الجيش السعودي الفادحة.

ودون “رفعت” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مشيرا إلى انتشار وسم #الشعب_دون_سلمان_و_محمد بشكل سريع عقب الحادث وترويج الذباب الإلكتروني له على نطاق واسع:”ظهور هاشتاج #الشعب_دون_سلمان_و_محمد بهذه السرعة يؤكد ما تنبأت به، أن #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى مسرحية تهدف لجعل الشعب يلتف حول #محمد_بن_سلمان بعد الخسائر المتتالية في #اليمن ومقتل العديد”

وتابع لافتا إلى أهداف أخرى للنظام: “وأيضا تمهيد لعملية #ريتز جديدة لجمع جباية #ترمب.. ده شغل #حبيب_العادلي واسألوا #كنيسة_القديسين”

ظهور هاشتاج #الشعب_دون_سلمان_و_محمد بهذه السرعة يؤكد ما تنبأت به، أن #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى مسرحية تهدف لجعل الشعب يلتف حول #محمد_بن_سلمان بعد الخسائر المتتالية في #اليمن ومقتل العديد وأيضا تمهيد لعملية #ريتز جديدة لجمع جباية #ترمب.. ده شغل #حبيب_العادلي واسألوا #كنيسة_القديسين — Dr Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) April 21, 2018

يشار إلى أنه بعد وقت قليل من وقوع الحادث، انتشر على نطاق واسع عبر موقع “تويتر” بالمملكة وسم #الشعب_دون_سلمان_و_محمد ، الذي تم الترويج له بقوة من قبل كتاب ومغردين محسوبين على النظام وتبعهم في ذلك كتائب الذباب الإلكتروني.

الشعب بلسان واحد #الشعب_دون_سلمان_و_محمد

دائما وأبداً

صورة لا يفهمها المرتزقة — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) April 22, 2018

اللهم أدم علينا إيماننا، وأمننا، واجتماع شملنا،

واحفظنا في وطننا بحفظك يا أكرم الأكرمين.

#الشعب_دون_سلمان_و_محمد — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) April 22, 2018

﴿إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط﴾ هذا هو حال أعداء مملكة الخير معها غمط للخير العظيم وإشاعة وتضخيم للشر ؛ وقد سماه الله كيداً

وعلاجه بأمرين:

الصبر

والتقوى #الشعب_دون_سلمان_و_محمد — د محمد السعيدي (@mohamadalsaidi1) April 22, 2018

ألاحظ اليوم أن الصف الأول من #خلايا_عزمي تنبح طوال نهار بالمنشن يظهر أن هناك ريح !!!

ببساطة لم نضع وزن لنظام #قطر ولا #خيال_المآته كي نضع لكم وزن فهونوا على أنفسكم وأهديكم هذا المقطع من قلب كل سعودي لسلق #تنظيم_الحمدين ،،#الشعب_دون_سلمان_و_ِمحمد pic.twitter.com/cnN1TioOBU — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) April 22, 2018

وكانت تقارير إعلامية وتدوينات، تحدثت عن وجود اضطرابات أمنية واشتباكات في أحياء العاصمة السعودية الرياض، قبل أن تكشف السلطات رسميا، عن كونه استهداف لطائرة لاسلكية “درون”، كانت تحلق بالقرب من قصر ملك البلاد، من دون الحصول على تصريح.

وأكدت السلطات السعودية أن قوات الأمن أسقطت طائرة مسيرة (درون) ترفيهية قرب قصر العوجا في حي الخزامى، وذلك بعد أن بث ناشطون مقاطع مصورة لما قالوا إنه إطلاق نار كثيف.

وقال متحدث باسم الشرطة السعودية إن إطلاق النار في حي الخزامى الذي يضم قصورا ملكية، كان على طائرة من دون طيار ترفيهية غير مصرح بتحليقها، مضيفا أن الجهات المختصة شرعت في التحقيق في ملابسات الواقعة.

من جهته أكد مسؤول سعودي كبير لرويترز أن الملك سلمان بن عبد العزيز لم يكن في قصره بالرياض في ذلك الوقت، وأن الواقعة لم تسفر عن سقوط ضحايا، مضيفا أن الملك كان في مزرعته بالدرعية.

ولدى سؤاله من قبل رويترز، قال المسؤول السعودي إن الطائرة أسقطت، وإن الحكومة ستضع نظاما لتنظيم استخدام الطائرات اللاسلكية الترفيهية.