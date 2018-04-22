سخر الكاتب الصحفي اليمين عباس الضالعي من ادعاءات الداخلية السعودية وتبريرها حادثة إطلاق النيران الكثيفة التي شهدها أحد القصور التابعة لولي العهد محمد بن سلمان بأنه كان بهدف إسقاط طائرة ترفيهية “درون”.

وقال “الضالعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اللهم ابعد عن بلاد الحرمين الطائرات الترفيهية عشان ماتخلص الذخائر!!”.

اللهم ابعد عن بلاد الحرمين الطائرات الترفيهية عشان ماتخلص الذخائر!!#اطلاق_نار_في_حي_الخزامى — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) April 21, 2018

وواصل “الضالعي” سخريته متسائلا:” كيف سيكون الوضع مع وصول صاروخ بلاستيكي ترفيهي؟ #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى”.

كيف سيكون الوضع مع وصول صاروخ بلاستيكي ترفيهي؟#اطلاق_نار_في_حي_الخزامى — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) April 21, 2018

وتابع قائلا:” طائرة ترفيهية صغيرة وقلبت الوضع واشتباكات حامية الوطيس.. طيب .. كيف كان الوضع لو كانت طائرة ترفيهية من حق #الحوثي..؟؟ طائرة ترفيهية صغيرة خسفت بالعنتريات #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى”.

طائرة ترفيهية صغيرة وقلبت الوضع واشتباكات حامية الوطيس..

طيب .. كيف كان الوضع لو كانت طائرة ترفيهية من حق #الحوثي..؟؟ طائرة ترفيهية صغيرة خسفت بالعنتريات #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) April 21, 2018

وأردف: ” واصبح للترفيه طائرات لكنها تستدعي تدخل الحرس الملكي #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى”.

واصبح للترفيه طائرات

لكنها تستدعي تدخل الحرس الملكي #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) April 21, 2018

واختتم “الضالعي” تغريداته مؤكدا على أن : مقاطع الفيديو التي نشرها ناشطين سعوديين على تويتر وكثافة النيران واستخدام اسلحة مختلفة في #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى لاتتوافق مع بيان شرطة الرياض. طائرة صغيرة لاسلكية تستغرق لخمس دقائق ويتم اسقاطها من قبل جندي او اثنين.. شوفوا لكم عذر مقبول”.

مقاطع الفيديو التي نشرها ناشطين سعوديين على تويتر وكثافة النيران واستخدام اسلحة مختلفة في #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى لاتتوافق مع بيان شرطة الرياض. طائرة صغيرة لاسلكية تستغرق لخمس دقائق ويتم اسقاطها من قبل جندي او اثنين.. شوفوا لكم عذر مقبول — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) April 21, 2018

وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار قرب أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض، في حين تصدّر وسم (هاشتاغ) #اطلاق_نار_في_حي_الخزامي موقع “تويتر” في السعودية خلال فترة قصيرة، كما تصدر عالمياً.

وأكد المتحدث باسم شرطة الرياض صحة الأنباء عن إطلاق النار في حي الخزامي، مشيراً إلى أنه استهدف طائرة صغيرة بدون طيار تحلق في المكان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث قوله: “إنه عند الساعه 19:50 من مساء السبت لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)، دون أن يكون مصرحاً بذلك، ممَّا اقتضي قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص”.

وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض بأنه عند الساعة 50 ر 19 من مساء اليوم السبت الموافق 5 / 8 / 1439 هـ لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون).

وعن مصير الملك سلمان؛ نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول سعودي كبير قوله إن العاهل السعودي لم يكن في قصره بالرياض يوم السبت، عندما أسقطت قوات الأمن طائرة لا سلكية ترفيهية صغيرة في المنطقة.

وقال المسؤول إن الملك كان في مزرعته بمنطقة الدرعية بالرياض.

وبحسب ما تم تداوله فقد شهدت العاصمة السعودية الرياض، مساء السبت، إطلاق نار في حي الخزامي قرب قصر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقاطع فيديو تبين إطلاق النار وصوت الرصاص.