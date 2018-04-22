مع بدء السماح للمواطنين السعوديين بدخول السينما بعد العرض الخاص الذي حضره وزير الثقافة والإعلام عواد العواد، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يرصد لحظة دخول السعوديين لأول عرض سينمائي.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإن غالبية الحضور كانت من النساء في أول أيام العرض بالعاصمة الرياض، في حين شهد الدخول حالة من التدافع الشديد بين الرجال والنساء للتنافس على الدخول أولا.

تدافع من الجنسين وازدحام شديد على السينما في اول يوم افتتاح بالرياض pic.twitter.com/pWdL71faLH — عبدالرقيب الهدياني (@alrkeb) April 22, 2018

وكانت عشرات الأسر السعودية، قد تدفقت لمشاهدة عروض السينما في بلادهم، لأول مرة منذ 35 عاما، وسط احتفالات بعودة السينما التي كانت تعتبر مفسدة وتتنافى مع تعاليم الإسلام، وشكوى من ارتفاع أسعار تذاكرها.

وعرضت تذاكر الفيلم الأمريكي “النمر الأسود” للبيع على الإنترنت بسعر 75 ريالا (20 دولارا)، للتذكرة وبيعت خلال دقائق، في خطوة اعتبرها مراقبون تأييدا من الجمهور السعودي للخطوة الجديدة.

وفي وقت سابق الجمعة، كشفت شركة الترفيه للتطوير والاستثمار الأمريكية “AMC” المشغل الأول للسينما في المملكة، أن وزارة الثقافة والإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالسعودية، وضعتا نظاما للرقابة والتصنيف، لضمان احترام الأعراف المحلية والتزامها عند عرض الأفلام في دور السينما بالمملكة، فيما سيتم تقديم عروض للعائلات فقط، مع أخذ مواقيت الصلاة في الاعتبار!