ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ، مساء الأحد، بخبر وفاة الفنانة المغربية ، إثر في .

وتصدر وسم “”، موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، بينما نعتها فنانات عربيات مشهورات، وسط حالةٍ من الحزن على رحيلها.

وتعيش وئام الدحماني في منذ سنوات حيث عملت في البداية في قناة دبي، وانتقلت بعدها إلى عالم الغناء والتمثيل.

 

وقبل أيام نشرت “الدحماني” عبر حسابها على انستغرام أنها ترغب في تأجير شقتها في دبي.

ولم يصدر حتّى الآن، إعلان رسمي من السلطات في دبي حول ظروف وفاة الدحماني.