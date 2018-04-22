شيع آلاف الأردنيين في بلدة الصدقة في البادية الجنوبية بمحافظة معان، الأحد، جثمان النائب الأردني محمد العمامرة الحويطات، و6 من أفراد أسرته (زوجته وأولاده الخمسة)، لقوا مصرعهم، مساء السبت، إثر حادث وقع بين مركبته وشاحنة، في منطقة “سواقة” على الطريق الصحراوي.

وأظهرت نتائج التحقيق التي قامت بها لجنة من ادارة السير المركزية، في حادث السير السبب الرئيس لوقوعه، وتبين بأن سبب الحادث هو ” تغيير سائق المركبة الخصوصية المسرب بشكل مفاجىء والذي يعود الى انسلاخ الاطار الخلفي الايمن أثناء المسير بدليل وجود علامات الاطار على سطح الطريق بشكل قوسي من اليمين باتجاه اليسار نحو مسرب الونش على الاتجاه المقابل”.

جانب من تشييع النائب “العمامرة”…