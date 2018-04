نشرت مجلة “فوربس” الشهيرة، تصنيفها لقائمة أغنى أثرياء العرب على مستوى العالم لعام 2018، حيث كانت المُفاجأة أن تمّ استثناء الأثرياء السعوديين لأول مرّة من القائمة؛ على خلفية تقارير تفيد بمصادرة بعض الأصول عقب احتجاز نحو 200 شخصية سعودية من بينهم أثرياء ورجال أعمال في حملةٍ شنّها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان مؤخراً في المملكة.

وتصدر رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس قائمة أغنى أثرياء العرب على مستوى العالم بثروة قدرها 6.6 مليار دولار.

وتضمنت لقائمة أغنى 10 رجال أعمال عرب، مصريين آخرين هما نجيب ساويرس ومحمد منصور.

These Egyptian billionaires have a combined net worth of $18.2 Billion. Watch the video to know who they are. #billionaires #forbesmiddleeast #richestarabs #richestegyptians #Egypt #forbesme pic.twitter.com/hQBLJrDY4s

— فوربس الشرق الأوسط (@ForbesME) ٢٢ أبريل، ٢٠١٨