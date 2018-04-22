هزّت مرّوعة، المملكة العربية ، اليوم الأحد، بعدما أقدمَ أبٌ سعودي، في حيّ الروضة، بمكة المكرمة، على نحر بناته الثلاث بسكين، فيما أصيبت زوجته بجراح.

 

وذكرت وسائل إعلام سعودية أنّ الجاني معتلّ نفسياً وعاطل عن العمل، وبعد ارتكابه جريمته بحقّ بناته، خرج من المنزل وتم التعامل معه من الجيران حتى قدوم الأجهزة الأمنية.

 

وبعد الجريمة المروّعة، احتلّ وسم ()، قائمة الـ”Trend” في السعودية، حيث عبّر المغرّدون عن صدمتهم مما أقدم عليه الأبّ.

 