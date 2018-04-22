تناقلت مواقع يمنية قريبة من جماعة أنصار الله الحوثية صورة تنشر لأول مرة لجثة الرئيس اليمين السابق علي عبد الله صالح دخل ثلاجة الموتى بالعاصمة صنعاء.

ورأى ناشطون بأن نشر هذه الصورة في مثل هذا التوقيت قد يكون بمثابة رسالة لنجل شقيق صالح العميد طارق الذي يقود معارك ضد الحوثيين حاليًا في الساحل الغربي، وأن مصيره سيكون كمصير عمه.

وواصلت قوات طارق صالح، السبت، تقدمها الميداني في جبهة الساحل الغربي، بالتزامن مع انتصارات الجيش اليمني في المناطق الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، وتضييق الخناق على ميليشيات الحوثي في العديد من الجبهات، بحسب “عدن الغد”.

وكان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح قد لقي مصرعه في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2017 على يد مسلحين حوثيين، اعتقلوه وهو في طريقه إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب العاصمة صنعاء.