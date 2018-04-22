تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للإعلامي الرياضي السعودي المثير للجدل ، يتطاول فيه على إعلاميين كويتيين ويصفهم بـ”الحمير والطبول”.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد هاجم “المريسل” خلال اتصال هاتفي مع برنامج “الديربي” المذاع على قناة “إيه تي في” الكويتية الخاصة ويقدمه الإعلامي عبد العزيز عطية، الإعلاميين الكويتيين واصفا إياهم بالحمير والطبول للشيخ أحمد الفهد رئيس اللجنة الأولمبية الآسيوية.وفق قوله

 

من جانبه، استنكر الإعلامي عبدالعزيز عطية ما ورد على لسان “المريسل” الذي أغلق الخط في وجهه داعيا إياه للتحدث والمواجهة كالرجال قائلا:” أنت مو رجل”.

من جانبه، نشر “المريسل” عبر حسابه بتويتر فيديو خلال مشاركته في برنامج “الخيمة” المذاع على قناة “ الرياضية”تحدث فيه متبجحا عن مداخلته مع القناة الكويتية قائلا:” لقطة ختام طبول الفهد …….. الفهد تراي ما ندمت عليها”.

 