حذر الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، الدول العربية وقاداتها من تجاهل قضية اغتيال العالم الفلسطيني #فادي_البطش على يد الوساد الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تجاهل قضيته سيجعل جميع علماء العرب هدفا مستباحا للاحتلال.

ودون “خاشقجي” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”حري بكل دولة عربية ان تتعامل مع جريمة اغتيال #فادي_البطش بجدية”

وتابع موضحا ومحذرا من تجاهل هذه القضية:”فتجاهلها سيعني ان كل عالم عربي وكل دولة عربية لديها مشروع علمي سيكون هدفا مستباحا لإسرائيل .”

حري بكل دولة عربية ان تتعامل مع جريمة اغتيال #فادي_البطش بجدية فتجاهلها سيعني ان كل عالم عربي وكل دولة عربية لديها مشروع علمي سيكون هدفا مستباحا لإسرائيل . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) April 21, 2018

واغتيل الباحث الفلسطيني البروفيسور فادي محمد البطش في علوم الطاقة بماليزيا أمس، السبت، بعد إطلاق نحو 10 رصاصات عليه أثناء توجهه إلى أحد المساجد القريبة من منزله بأحد ضواحي العاصمة الماليزية كوالالمبور، التي يعيش فيها برفقة زوجته وأبنائه الثلاثة منذ 10 سنوات.

وكانت عائلة “البطش” اتهمت الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف حادثة اغتيال نجلها، وقالت العائلة في بيان: “نحن كعائلة نتهم جهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف خلف حادثة اغتيال الدكتور فادي، الباحث في علوم الطاقة”.

من جهتها، قالت وسائل إعلام عبرية، إن “البطش” مهندس يتبع حماس وخبير طائرات بدون طيار، في تلميح إلى احتمالية وجود دور للموساد في حادثة الاغتيال.