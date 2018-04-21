أطلقت الممثلة المصرية سلوى خطاب، تصريحاتٍ مثيرة للجدل، خلال لقائها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج “أنا وأنا”، المذاع على قناة “أون إي” المصرية.

وقالت إنها تؤمن بالديانة البوذية؛ لأنها قائمة على المشاعر الصادقة والإنسانية بغض النظر عن الدين، زاعمةً أن هناك فنانين ومشاهير كثيرين مؤمنين بالمذهب البوذي ؛ لأنه قائم على احترام المشاعر الإنسانية، كما كشفت عن خيانة زوجها لها.

وأكدت أنها “تحب البوذية؛ لأن فيها إنسانية عالية، بغض النظر عن الديانات”.

ولفتت إلى أن “الدين في غاية الأهمية؛ لأنه يشعر الإنسان بوجوده في عناية إلهية باستمرار”.

وقالت: “الإيمان لو لم يكن موجودًا لاخترعه الناس، لأنك تبقى متأكدًا أن ربنا يوفقك ويكرمك ويساعدك، وليس بالاتكالية على الله طوال الوقت؛ لأن ربنا منحنا عقلًا ومنطقًا؛ من أجل أن نستعمله”.

وأوضحت أنها مؤمنة بالأفكار البوذية، ولكن هذا لا يمنع من تعاملها مع أي شخص بغض النظر عن ديانته، طالما أنه إنسان مؤمن.

ما هي البوذية؟!

تعتبر “البوذية” من الديانات الرئيسية في العالم، تم تأسيسها عن طريق التعاليم التي تركها بوذا ‘المتيقظ”، ونشأت في شمالي الهند، وتدريجيًا انتشرت في أنحاء آسيا، والتيبت فسريلانكا، ثم إلى الصين، ومنغوليا، وكوريا، فاليابان.

وتتمحور العقيدة البوذية حول 3 أمور “الجواهر الثلاث”: أولها الإيمان ببوذا كمعلّم مستنير للعقيدة البوذية، ثانيها الإيمان بـ”دارما”، وهي تعاليم بوذا وتسمّى هذه التعاليم بالحقيقة، ثالثها وآخرها المجتمع البوذي، وتعني كلمة بوذا بلغة بالي الهندية القديمة “الرجل المتيقّظ”، (وتترجم أحيانًا بكلمة المستنير).

وتعتبر إحدى ديانات العالم الكبرى من ناحية عدد أتباعها وتوزيعهم الجغرافي وتأثيرهم الثقافي الاجتماعي، وهي ديانة شرقية إلى حد كبير، إلا أن تأثيرها وانتشارها آخذ بالازدياد في العالم الغربي.

وقالت سلوى خطاب إنها ستوافق على الزواج من شاب لو كان عمره 17 عاماً.

وأضافت أن ما يهمها شخصية الرجل نفسه خاصة أنها تواجه مشكلة بأن كل من يتقدم لها للزاوج يكون أصغر منها سناً.

وتابعت أن الرجل لابد وأن تكون هناك أشياء متوافرة فيه وهي عقله وشخصيته والرجل القوي يحتوى المرأة في عقلها.

وأشارت إلى أنها دائما تواجه مشكلة في شخصيتها وهي الندية في المعاملة مع الرجال.

وقالت إنها حينما كانت متزوجه من المخرج أسامة فوزي كانت تشعر بأنها مسؤلة عن كل شيء في حياته.

ولفتت إلى أن الرجل الشرقي يتمتع بشكل كبير في ثقافة “سي السيد”، مؤكدة أنها لن تقبل الزواج من رجل غير شرقي،.

كما كشفت سلوى خطاب عن خيانة زوجها لها وشكرته بأنه سبب حصولها على لقب مطلقة.