في حادث اصطدامٍ مرّوع، لقي النائب الأردني محمد العمامرة و7 آخرون منهم 6 من أفراد أسرته (زوجته وأولاده الخمسة)، مصرعهم، وأصيب آخر بجراح بالغة، مساء السبت، إثر حادث وقع بين مركبته وشاحنة، في منطقة “سواقة” على الطريق الصحراوي.

ونعى رئيس مجلس النواب الادرني عاطف الطراونة النائب العمامرة وأفراد من أسرته.كما قرر، تأجيل جلستي المجلس المقرر عقدهما يوم غد الأحد؛ حتى يتسنى لأعضاء مجلس النواب المشاركة في العزاء.

واستذكر الطراونة مسيرة ومناقب الفقيد ومسيرته الخيرة خلال مشاركته في مجلس النواب الثامن عشر.