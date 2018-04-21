امتدحت النائب بمجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم، بمطار مسقط الدولي الجديد الذي شيد حديثا بسلطنة عمان.

وقالت “الهاشم” خلال جلسةٍ لمجلة الأمة، مشيدة بالمطار في كلمة لها: ” رأينا مطارات دولية كثيرة لكن مطار مسقط الجديد بسلطنة عمان غير عادي”.

وتابعت في وصلة مدح للمطار الذي يعد تحفة فنية فريدة: “تحية لعمان على مطار غير عادي بجماله التقنية رهيبة، حتى الاثار الإسلامية والعمانية مرسومة بجدارة ودقة في مطارهم”.

وأشاد عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى سلطنة عمان بمطار مسقط الجديد الذي تم افتتاحه رسميا في مارس الماضي، ويعد انجازاً يرقى الى اعلى المستويات العالمية.

وعبر ناشطون عمانيون أواخر مارس الماضي، عن فرحتهم الغامرة بالإعلان عن افتتاح مطار مسقط الجديد بعد نجاح التجارب التشغيلية التي أُجريت خلال الفترة الماضية، والتي بلغت 45 تجربة تشغيلية، بمشاركة ما يقارب 25 ألفاً و975 متطوّعاً من المواطنين والمقيمين.

وتعبيرا عن فرحتهم بهذا الإنجاز الذي يعتبر فخرا للسلطنة وقيادتها وشعبها، أطلق الناشطون هاشتاجا بعنوان: ” #مطار_مسقط_الدولي_الجديد ” تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في السلطنة، أشادوا فيه بهذا الصرح العظيم، مقدمين الشكر الجزيل للسلطان قابوس بن سعيد، مؤكدين بأن هذا الصرح إضافة لإنجازات عهده.

كما لم يفت المغردين تقدين الشكر لكل رجال ونساء السلطنة الذين ساهموا في إنجاز هذا الصرح “المفخرة”.

وأعلنت وزارة النقل والاتصالات العُمانية، في بيان لها الشهر الفائت، بدء التشغيل التجاري لمبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط، ونقل جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من المطار القديم إلى المطار الجديد

يشار إلى انه تم خلال الفترة الماضية محاكاة أكثر من 1215 رحلة سواء كانت مغادرة أو قادمة، ومناولة أكثر من 166 ألفاً و235 حقيبة، وما يزيد على 100 تمرين وفحص، منها تمرينا طوارئ، ضمّت فيها أكثر من 4 آلاف مشارك، بالإضافة إلى العديد من تمارين تكامل الأنظمة في مواقف الطائرات.

وجرى فحص جميع جسور الطائرات الموجودة وإجراء العديد من التجارب الحية، وذلك بالتعاون مع فريق الجاهزية التشغيلية بمطارات عُمان، وشرطة عُمان السلطانية، والطيران العُماني، وشركة المناولة الأرضية.