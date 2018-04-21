ألغت وزارة الإعلام الكويتية ترخيص حفل غنائي للمطربين العراقيين “رعد وميثاق” التوأم؛ بسبب تغنيهما بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وذكرت خدمة “المجلس” الإخبارية الكويتية على “تويتر”، أنه تم إلغاء الحفل الذي كانت شركة خاصة تعتزم إقامته في الكويت، وذلك بعد نشر مقطع فيديو للمطربين وهما يتغنيان بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من الوزارة بهذا الخصوص.

عاجل / وزارة الإعلام تلغي ترخيص حفل غنائي لمطربين توأم من العراق كانت تعتزم شركة خاصة إقامته في الكويت وذلك بعد ظهورهم في مقطع فيديو وهم يتغنون بالمقبور صدام حسين. pic.twitter.com/zm2ceNknkg — المجلس (@Almajlliss) ٢١ أبريل، ٢٠١٨