تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا يظهر أصوات إطلاق نار بشكل كثيف، قالوا إنه بحي “الخزامي” في الرياض.

#اطلاق_نار_في_حي_الخزامى اول امس تم اغتيال ضباط في عسير

واليوم عملية اطلاق نار في الرياض

وبالقرب من قصر الملك..( كمال )

يبدو بأن الامور تزداد سوء

الله يهلك سلمان وولده

ويحفظ الشعب pic.twitter.com/AV4YzR5I1s — بوغانم (@hassanalishaq73) April 21, 2018

ونقل المعارض السعودي غانم الدوسري عن مصدر قال إنه يتبع الديوان الملكي، إن عملية إطلاق النار تتم بالقرب من أحد القصور الملكية في العاصمة الرياض وأن هناك أنباء عن نقل الملك إلى ملجأ في القاعدة الجوية لحمايته.

#عاجل إطلاق نار في احد القصور الملكية في العاصمة الرياض

وأنباء عن نقل الملك الى ملجأ في القاعدة الجوية pic.twitter.com/H8iVtkctqo — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 21, 2018

وقال “الدوسري” في تغريدة أخرى: من مصدر في الديوان : تم التأكيد على نقل الملك الى القاعدة الجوية لحمايته”

#عاجل

من مصدر في الديوان : تم التاكيد على نقل الملك الى القاعدة الجوية لحمايته pic.twitter.com/lDLDuPeEl6 — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) April 21, 2018

#اطلاق_نار_في_حي_الخزامى اول امس تم اغتيال ضباط في عسير

واليوم عملية اطلاق نار في الرياض

وبالقرب من قصر الملك..( كمال )

يبدو بأن الامور تزداد سوء

الله يهلك سلمان وولده

ويحفظ الشعب pic.twitter.com/AV4YzR5I1s — بوغانم (@hassanalishaq73) April 21, 2018

وسريعا دشن ناشطاء هاشتاج حمل وسم #اطلاق_نار_في_حي_الخزامى تناقلوا فيه الاخبار والفيديوهات من منطقة إطلاق النار.

وعلق حساب “بدون ظل” الذي ينسب إلى نفسه انه ضابط في المخابرات الإماراتية معلقاً على الحادثة بالقول “مايجري في الشقيقة المملكة مسرحيه مدبره من قبل المخابرات السعودية تهدف الى التفاف الشعب خلف القيادة بعد كثرة استشهاد جنود السعودية وتهديدات الحوثي لهم وتعطي في نفس الوقت صلاحيه اوسع للاعتقالات والاغتيالات.

مايجري في الشقيقه المملكه مسرحيه مدبره

من قبل المخابرات السعوديه تهدف الى التفاف الشعب خلف القياده بعد كثرة استشهاد

جنود السعوديه وتهديدات الحوثي لهم

وتعطي في نفس الوقت صلاحيه اوسع

للاعتقالات والاغتيالات#اطلاق_نار_في_حي_الخزامى — بدون ظل (@without__shadow) April 21, 2018

وأول أمس، تسبب حادث اغتيال 3 من أفراد الأمن السعودي على يد مجهولين، بعد استهداف المسلحين لنقطة أمنية في محافظة “المجاردة” التابعة لمنطقة عسير، جدلا واسعا بمواقع التواصل في المملكة.

وقال نشطاء، إن رجال الأمن الثلاثة وجدوا مقتولين في عربتين من سيارات الدوريات الأمنية على طريق العرقوب بين بارق والمجاردة.