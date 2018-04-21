تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعيّ في ، فيديو، يُظهر حادث  مروّعاً، الجمعة، تسبب به سائق كان يقوم بــ”التفحيط” على أحد شوارع شمال العاصمة .

 

ويظهر المقطع قائد المركبة المتهور عندما فقد السيطرة على سيارته أثناء ممارسة التفحيط، ليصطدم بقوة في مركبة أخرى من الخلف، ما نتج عنه إصابة زميله وخروجه من المركبة ملقى على الأرض، فيما تركه المفحط ولاذ بالفرار.

 