فيما لا يزال سبب وفاته غير معروف، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صورًا للحظات الأخيرة لـ”DJ” السويدي، “أفيتشي”، قبل وفاته، الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط، عن عمر يناهز 28 عامًا.

وشوهد “أفيتشي” الذي يعرف أيضًا باسم “تيم بيرغلينغ”، قبل أيام من وفاته مع معجبين في منتجع “مسقط هيلز”، حيث التقطت له آخر صورة.

وقال الدي جي “جوشي” المقيم في المنتجع، الذي ظهر في الصور الأخيرة لأفيتشي، إنه “التقى الموسيقي الشهير، الأسبوع الماضي”، مضيفًا: “كانت صدمة لنا أن نراه في عُمان، كان يقضي عطلته هناك”.

وأكد جوشي على أن “أفيتشي كان يستمتع كثيرًا في عُمان، لدرجة أنه قرر تمديد فترة إقامته لثمانية أيام إضافية”، لافتًا إلى أنه “كان من المقرر أن يعود إلى بلده، يوم الأحد المقبل”.

ونوه جوشي إلى “عدم تذكره فيما إن كان الدي جي السويدي يشرب الكحول، لكنه لاحظ أن حالته المعنوية كانت جيدة أثناء استمتاعه بالمنتجع العُماني الفاخر مع مجموعة من الأصدقاء”.

وكان “أفيتشي” يعاني من التهاب البنكرياس الحاد، واضطر في العام 2014 إلى استئصال المرارة والزائدة الدودية، فضلًا عن إدمانه للكحول.

من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم أفيتشي: “نعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة تيم بيرغلينغ ، المعروف أيضًا باسم أفيتشي، حيث عُثر عليه ميتًا في مسقط، بعد ظهر الجمعة 20 نيسان/أبريل، أسرته منهارة ونطلب من الجميع احترام رغبتهم في الخصوصية في هذا الوقت الصعب”.

واليوم، تجمع الآلاف لتقديم العزاء للموسيقي السويدي في ستوكهولم.