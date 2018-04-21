عبرت عن قلقها من احتجاز جماعة في اليمن لأكثر من 19 سفنية نفطية بمياه ، وتحديدا في منطقة “رمي المخطاف” التابعة لسيطرة الميليشيا اليمنية.

 

ونشر السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، اليوم، السبت، بيانا عبر صفحته بتويتر رصدته (وطن) شرح فيها تفاصيل الحادث ومستجداته.

 

وقال “آل جابر” إن مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن يتابع “بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من أكثر من 19 سفينة مشتقات نفطية”.

 

وتابع أن الحوثيين منعوا هذه السفن من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود أي في الميناء بالوقت الراهن.

 

 

ونشر السفير السعودي باليمن بيانا، بأسماء السفن المحتجزة ومستجدات الأمر، مشيرا إلى أن هذه السفن تخطت مدة احتجازها أكثر من 26 يوما.

 

 

يشار إلى أنه في أوائل الشهر الجاري، أعلن إحباط هجوم لمسلحي على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، غرب ميناء الحديدة اليمني.

 

وأصبحت ميليشيات جماعة الحوثي مصدر تهديد حقيقي للمملكة العربية السعودية، فبعد الصواريخ الباليستية التي صارت تمطر بها مدن المملكة الحدودية ها هي تتجرأ وتغير على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، غرب ميناء الحديدة اليمني.