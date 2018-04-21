عبرت السعودية عن قلقها من احتجاز جماعة الحوثيين في اليمن لأكثر من 19 سفنية نفطية بمياه البحر الأحمر، وتحديدا في منطقة “رمي المخطاف” التابعة لسيطرة الميليشيا اليمنية.

ونشر السفير السعودي في اليمن، محمد آل جابر، اليوم، السبت، بيانا عبر صفحته بتويتر رصدته (وطن) شرح فيها تفاصيل الحادث ومستجداته.

وقال “آل جابر” إن مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن يتابع “بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أكثر من 19 سفينة مشتقات نفطية”.

وتابع أن الحوثيين منعوا هذه السفن من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود أي سفن في الميناء بالوقت الراهن.

يتابع مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن #YCHO بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران اكثر من ١٩ سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشات ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود اي سفن في الميناء في الوقت الراهن. — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 21, 2018

ونشر السفير السعودي باليمن بيانا، بأسماء السفن المحتجزة ومستجدات الأمر، مشيرا إلى أن هذه السفن تخطت مدة احتجازها أكثر من 26 يوما.

بيان بالسفن المحتجزة في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران…. وصلت مدة الاحتجاز اكثر

من ٢٦ يوم pic.twitter.com/YdeBEZOxFM — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 21, 2018

يشار إلى أنه في أوائل الشهر الجاري، أعلن التحالف العربي إحباط هجوم لمسلحي الحوثي على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، غرب ميناء الحديدة اليمني.

وأصبحت ميليشيات جماعة الحوثي مصدر تهديد حقيقي للمملكة العربية السعودية، فبعد الصواريخ الباليستية التي صارت تمطر بها مدن المملكة الحدودية ها هي تتجرأ وتغير على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية، غرب ميناء الحديدة اليمني.