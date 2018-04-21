تسبب “فيديو” احتوى على إعلان لنادي نسائي رياضي، في موجة غضب غير مسبوقة بالسعودية بعد أن ظهرت فيه سيدة ترقص بلباس فاضح في مشهد خادش للحياء وغريب على المجتمع السعودي.

ويظهر المقطع المتداول بحسب النشطاء، فتاة قالوا إنها مدربة تونسية ترقص على إيقاع رياضي بملابس مثيرة داخل النادي وتعليق من الفنانة الكويتية حليمة بولند.

شاهد فيديو إعلان المركز النسائي الذي تضمن مشاهد مخلة والذي وجه بعده رئيس هيئة الرياضة بسحب ترخيص المركز .

.#ايقاف_النادي_النسايي_المسيء

. pic.twitter.com/WAP1IqyuGo — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

وعبر وسم “#ايقاف_النادي_النسايي_المسيء” ضجت مواقع التواصل في المملكة بالتعليقات والردود الغاضبة والمستنكرة لهذا الحادث الغريب على المملكة المحافظة ذات الهوية الدينية.

التمارين الرياضيه أشكال وألوان تختار منها اللي تبي و سبحان الله مااختارت الا ترقص زومبا ؟!

ترى تقدر كمان تشرح الأجهزه و ايش فايدتها ،،

في اكثر من طريقه للإعلان بس النيه السيئه واضحه #ايقاف_النادي_النسايي_المسيء — جــٰـوريُ…🖤🎶 (@jo0oree_22) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

يستاهلون، يعني ما لقيوا غير حليمة تعلن لهم! مصاريف وخساير عالفاضي. #ايقاف_النادي_النسايي_المسيء — Dream. (@iqsonam) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

#ايقاف_النادي_النسايي_المسيء

يأتون بأتفه القوم ليمثلوا قرار سعودي

ويسعوا في إخراج المجتمع السعودي بأرذل صورة — الجوهرة آل فهيد (@GffsshJeje) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

#ايقاف_النادي_النسايي_المسيء نحن مع التطور والتغيير والرياضه وكل ماهو جميل في الحياة..شرط ان لا يتعدى ثوابت الدين وحدوده.. — نوف#الأقصى (@RCQOdL2SogzUNb3) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

ودفعت موجة الغضب بالسلطات وهيئة الرياضة لاتخاذ قرار عاجل بإيقاف هذا النادي وسحب ترخيصه لامتصاص غضب الشارع ورد فعله.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر مساء الجمعة، كتب رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ “لن نتساهل في هذا الأمر”، مرفقاً بالتغريدة بيان الهيئة.

إلى ذلك، قررت الهيئة العامة استبعاد المدربة “التونسية” التي ظهرت في مقطع الفيديو .

وجاء في نص البيان الذي نشره تركي آل الشيخ على حسابه في تويتر: “إشارة للمقطع المتداول، والمتضمن إعلانًا ترويجياً لأحد المراكز الرياضية النسائية، وما حمله من مشاهد مخلة بالآداب العامة، فقد وجه رئيس هيئة الرياضة بسحب ترخيص المركز، ومنع المدربة التي ظهرت، واستبعادها بصورة فورية، وتحويل ملف المركز والمسؤولين عنه للجهات الأمنية للتحقيق معهم، ومع مَن ساهم في نشر المقطع وإنتاجه، واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

لن نتساهل في هذا الامر! pic.twitter.com/hqhBnymx58 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويرى هؤلاء أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل السعودية إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.

و”الرقص على الملأ” و”أحضان في الشارع” و”الرقص في مجموعات مختلطة” أمور مستهجنة وغير مألوفة في السعودية وقد تزج بفاعليها في السجن أو تعرضهم للجلد، لكن المملكة تشهد اليوم تغيرات سريعة على المستوى المجتمعي، يقودها شباب (يستغلون سياسة ابن سلمان ورؤيته الجديدة) لكسر قيود ومعتقدات يعدها أغلب الشعب السعودي خطوطا حمراء.

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.