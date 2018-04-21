وجه رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رسالة لقادة مجلس التعاون، حيث دعاهم إلى تجنب إثارة الخلافات المفتعلة وإعلاء المصلحة العامة على الشخصية.

ودون “بن جاسم” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”نداء لقادة مجلس التعاون: لا تجعلوا خلافاً مفتعلا ليس له أساس يجمّد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة.”

وتابع موضحا:”فهذا الخلاف يمكن أن يستمر لفترة طويلة رغم أنه تجاوز كل الحدود في طرق وأساليب التعاطي مع الأزمات.”

١-نداء لقادة مجلس التعاون: لا تجعلوا خلافاً مفتعلا ليس له أساس يجمّد نشاطات مجلس التعاون بهذا الشكل في هذه الظروف الصعبة. فهذا الخلاف يمكن أن يستمر لفترة طويلة رغم أنه تجاوز كل الحدود في طرق وأساليب التعاطي مع الأزمات. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

وشدد على أنه ليس من المعقول أن تجتمع أجهزة المجلس مع الهيئات والدول الخارجية فقط حتى يستمر عمل لجان ليست بأهمية لجان المجلس، مضيفا:”علماً بأن من نجتمع معهم ينطبق عليهم في الحقيقة قول الله عز وجل: ((تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى)).”

٢-فليس من المعقول ان تجتمع أجهزة المجلس مع الهيئات والدول الخارجية فقط حتى يستمر عمل لجان ليست بأهمية لجان المجلس، علماً بأن من نجتمع معهم ينطبق عليهم في الحقيقة قول الله عز وجل: ((تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى)). — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

واختتم حمد بن جاسم تغريداته، بالإشارة إلى هذا المجلس أسس لمصلحة دول وشعوب المنطقة.

وأضاف “فأتمنى في هذا الزمان الصعب والوضع الهابط أن نجد من يقدم المصلحة العامة على الامور الشخصية.”

٣-هذا المجلس أسس لمصلحة دول وشعوب المنطقة، فأتمنى في هذا الزمان الصعب والوضع الهابط أن نجد من يقدم المصلحة العامة على الامور الشخصية. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) ٢٠ أبريل، ٢٠١٨

وكان “ابن جاسم”، قد تطرق في وقت سابق إلى الوضع القائم في سوريا، عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي في موقع “تويتر”، تساءل فيها عن: “ما يدور الآن بين القوى الكبرى حول سوريا هل هو للسياسة الداخلية لهذه الدول بسبب مصاعب سياسية داخلية، أم هي ضربة خاطفة لرفع العتب، أم هي بالفعل محاولة لإنقاذ الشعب السوري من هذا النظام الذي أسرف وأمعن في القتل والتهجير دون حساب ودون رقيب”.