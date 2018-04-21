قال المعارض السعودي الشهير بـ”قاهر آل سعود”، غانم الدوسري، إن رجل الأعمال السعودي الملياردير الوليد بن طلال، ممنوع من السفر خارج السعودية، بعد الإفراج عنه حيث أمضى قرابة ثلاثة أشهر قيد الاحتجاز في فندق “الريتز-كارلتون”.

وذكر “الدوسري” في تغريدةٍ له على “تويتر”: “أخبرني مصدر في الديوان ان الوليد بن طلال ممنوع من السفر ولن يغادر السعودية مادام الملك سلمان والدب الداشر يديرون الدولة اذ يعتقد الدب الداشر ان الوليد في حال وصل الى اوروبا سيطلب اللجوء ويلتحق بشقيقته ساره”.

أخبرني مصدر في الديوان ان الوليد بن طلال ممنوع من السفر ولن يغادر السعودية مادام الملك سلمان والدب الداشر يديرون الدولة

اذ يعتقد الدب الداشر ان الوليد في حال وصل الى اوروبا سيطلب اللجوء ويلتحق بشقيقته ساره pic.twitter.com/J2I0oE4N5k — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) ٢١ أبريل، ٢٠١٨

وفي الـ27 من يناير الماضي، أطلقت السلطات السعودية سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بعد موافقة النائب العام على تسوية توصل إليها مع السلطات.

وقال الوليد في المقابلة التي أعقبها الإفراج عنه إنه لا يزال يصر على براءته من أي تهمة بالفساد خلال المحادثات مع السلطات، متوقعا أيضا ألا يتنازل عن أي أصول، وأن يواصل السيطرة على شركاته كلها.

يذكر أن السلطات السعودية أوقفت عشرات الأمراء والمسؤولين يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ونقلتهم إلى فندق ريتز كارلتون، وتقول السلطات إن التوقيفات جاءت في إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.