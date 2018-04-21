قالت صحيفة “التايمز” البريطانية، إنّ الصراع السري بين إيران وإسرائيل بات الآن مفتوحاً وعلنياً، ولا أحد يعرف أين سينتهي ما يسميه صراع “الجبابرة” في الشرق الأوسط.
وأضافت في مقال تحليلي بشأن الحرب في سوريا والأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط تحت عنوان “خصومات تدفع بالشرق الأوسط إلى حربه المقبلة”، للكاتب “روجر بويز” أنّ الحرب الدائرة في سوريا استمرت لثلاثين شهرا أكثر من الحرب العالمية الثانية ومازالت مستمرة في صراع غير طبيعة الحرب الحديثة وسيعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت أن هذه الحرب شهدت اختبار نحو 150 من أنظمة الأسلحة الروسية، وقد أعيد استخدام التكتيكات القتالية للقرن العشرين من القصف المكثف المعروف باسم “سجادة القنابل” إلى التسميم بغاز الكلور لاختبار مدى إمكانية استخدامها في حروب اليوم.
وأشار الكاتب، إلى أن الأكاديميات العسكرية ومراكز الأبحاث تحلل تجربة المذبحة الجماعية تلك وتستخلص العبر منها.
ويشدد “بويز” على ثلاثة من بين الدروس الكثيرة المستخلصة من الحرب السورية منها أن معظم المشاركين فى هذه الحرب بدأوا من دون خبرة ومشاكل في التمويل وبدون كفاءة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الخسائر بين المدنيين والعسكريين، ولكن بمرور الزمن تعلم معظم هؤلاء المقاتلين دروسا خاطئة وفشلوا في التأقلم لذا باتوا ورقة محترقة اليوم بنظره.
تعليق واحد علي “الصراع السري بينهما بات الآن مفتوحاً وعلنياً .. “التايمز”: حرب مقبلة بين إيران وإسرائيل ستغير الشرق الأوسط”
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ (81) ۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ
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انظروا أيها الأخوة لقول الله تعالى :
لتجدن أشد الناس عدواة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا
صفة الشرك والإشراك والعداوة للمسلمين موجودة في الشيعة لعنهم الله .
والعلاقة ما بين اليهود وابنتهم اللقيطة الشيعة علاقة تعاون وحرب على الإسلام والمسلمين والقارئ للتاريخ القديم والحديث يعرف ذلك .