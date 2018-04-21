قالت صحيفة “التايمز” البريطانية، إنّ الصراع السري بين إيران وإسرائيل بات الآن مفتوحاً وعلنياً، ولا أحد يعرف أين سينتهي ما يسميه صراع “الجبابرة” في الشرق الأوسط.

وأضافت في مقال تحليلي بشأن الحرب في سوريا والأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط تحت عنوان “خصومات تدفع بالشرق الأوسط إلى حربه المقبلة”، للكاتب “روجر بويز” أنّ الحرب الدائرة في سوريا استمرت لثلاثين شهرا أكثر من الحرب العالمية الثانية ومازالت مستمرة في صراع غير طبيعة الحرب الحديثة وسيعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت أن هذه الحرب شهدت اختبار نحو 150 من أنظمة الأسلحة الروسية، وقد أعيد استخدام التكتيكات القتالية للقرن العشرين من القصف المكثف المعروف باسم “سجادة القنابل” إلى التسميم بغاز الكلور لاختبار مدى إمكانية استخدامها في حروب اليوم.

وأشار الكاتب، إلى أن الأكاديميات العسكرية ومراكز الأبحاث تحلل تجربة المذبحة الجماعية تلك وتستخلص العبر منها.

ويشدد “بويز” على ثلاثة من بين الدروس الكثيرة المستخلصة من الحرب السورية منها أن معظم المشاركين فى هذه الحرب بدأوا من دون خبرة ومشاكل في التمويل وبدون كفاءة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الخسائر بين المدنيين والعسكريين، ولكن بمرور الزمن تعلم معظم هؤلاء المقاتلين دروسا خاطئة وفشلوا في التأقلم لذا باتوا ورقة محترقة اليوم بنظره.