أقدمت سيدة عراقية، في مصر، على إحراق نجل زوجها، بعدما استغلّ غياب أبيه عن المنزل وتحرّش بها محاولاً إرغامها على معاشرته جنسيًا، بعد الاعتداء عليها، وإدخالها إحدى غرف المنزل بالقوة.

وحاولت الزوجة البالغة من العمر 34 عامًا، الدفاع عن نفسها، ومنع نجل زوجها ( 28 عامًا) من الاعتداء عليها جنسيًا دون جدوى، في الوقت الذي قامت فيه بدفعه، وضربه بعصا خشبية على رأسه، وسكب كمية من البنزين عليه، وإشعال النار فيه.

بدورها، سارعت الجهات الأمنية إلى القبض على الزوجة، وإيداعها قسم شرطة دشنا، ومن ثم قامت بإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقها.