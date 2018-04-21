ألغت وزارة الخارجية الأمريكية، مصطلح “الأراضي المحتلة” واستبدلته بمصطلح “الضفة الغربية وقطاع غزة”، من تقريرها السنوي عن حقوق الانسان في العالم، وذلك للمرة الأولى، بعد اعتراف الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل.

واعتمدت وزارة الخارجية، تعبير “إسرائيل، هضبة الجولان، الضفة الغربية وقطاع غزة”، عنونت فيه الفصل الذي يتناول إسرائيل والأراضي المحتلة، رغم أن الصيغة المتبعة عادة هي “إسرائيل والأراضي المحتلة”، كما شمل قسم “الضفة الغربية وقطاع غزة” المشاكل المتعلقة بالسكان الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وبحسب الخارجية فالتغيير “تقني تم تبنيه في الشهور الأخيرة “.